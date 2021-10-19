مصر واليونان وقبرص تدعم إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر واليونان وقبرص يدعمون إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، وخروج المرتزقة من الأراضي الليبية، مؤكدا أن دعم مصر لقبرص لإيجاد حل شامل وعادل للقضية القبرصية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، أنه يجب التركيز أيضاً على تمكين الدول من توفير المناخ الآمن والمستقر الذي يمارس فيه المواطن كافة حقوقه المقررة بالقانون والدستور، مع ضرورة الالتزام بخصوصية المجتمعات والشعوب.

وأردف رئيس الجمهورية: "لقد تجلت هذه القناعات المصرية في قيامنا مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتمثل نهجاً وإطاراً وطنياً شاملاً لتحرك الدولة المصرية على هذا الصعيد.