إزالة 149 حالة تعد على مساحة 21 ألف متر مباني و91 فدان بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، انه جاري استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ١٤٩ حالة تعدي علي مساحة ٢١ ألف و٥٠ متر مباني و٩١ فدان و٩ قيراط بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ ، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة ١٢١ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحه ٢١ ألف و٥٠ متر مباني وإزالة ٢٨ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحه ٩١ فدان و٩ قيراط بمراكز (ههيا - منيا القمح - فاقوس - الحسينية - كفر صقر - أولاد صقر - بلبيس - الزقازيق - ديرب نجم - مشتول السوق ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ ، إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.