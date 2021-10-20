عصام عفيفي: الإسكان البديل إعلان لمرحلة جديدة من التطور

أكد النائب، عصام هلال عفيفي،عضو مجلس الشيوخ، و الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الدولة استطاعت توفير حياة كريمة لسكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة في اقل وقت ممكن وبأعلى جودة في ظل التحديات الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها الدولة المصرية .

وأضاف "هلال "أن المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي بمحافظة الجيزة، هي اعلان لبداية مرحلة جديدة وهم سكان المناطق غير الآمنة حيث جاءت هذه المرحلة بعد الانتهاء من ملف المناطق العشوائية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ في بيان له، بتصريحات الرئيس السيسي ، والتي تحدث فيها عن عدد من الملفات الهامة منها وصول الدعم لمستحقيه بالإضافة الي ملف الأراضي الزراعية وتوفير مساحات خضراء جديدة تكفي الزيادة السكانية وتحد من الاستيراد لافتا الي ان الدولة تقوم بمشروعات عدة في كافة القطاعات بشكل متزامن وهو ما يعد انجاز جديد للحكومة في ظل الظروف الحالية .

وتابع أن الدولة كانت حريصة على تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المواطن، مشيرا إلى أن هناك عائد مباشر على المواطن من المشروعات التي تقوم بها الدولة سواء في مجال الطرق حيث أصبح هناك شبكة طرق جديدة توفر الوقت والتكلفة على المواطن بجانب ملف الإسكان والطفرة التي حدثت به وأصبح هناك مساكن بديلة للعشوائيات وأخرى للمناطق غير الآمنة بالإضافة الي ملف الإسكان الاجتماعي وتوفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل بتسهيلات سداد تتماشي مع الظروف المعيشية للمواطنين .