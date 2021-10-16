نواب عن مشروعات الإسكان البديل: حققت نقلة تنموية كبرى.. غيرت حياة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا.. والدولة أعادت رسم الخريطة العمرانية

برلماني: القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط

نواب: الدولة نجحت في اقتحام الملفات الشائكة لتحسين أوضاع المصريين

النائب جمال أبو الفتوح: الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة لكل المواطنين

برلماني: توفير سكن ملائم للمواطنين يساهم في بناء الإنسان وتنميته ويقلل من معدلات الجرائم

قال نواب البرلمان ان الدولة المصرية حققت انجازات متعددة وتصدت للبناء العشوائي لاستعادة الشكل الحضارى، مؤكدين ان المشروعات الإسكانية نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب في مشروعات إسكان، ويأتي ذلك منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد.

في هذا السياق، أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، يؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، إذ تعد مصر أكثر دولة في العالم صرفت على تطوير البنية التحتية إلى الآن، مشيرًا إلى أن مصر تعيش أزهى عصورها، نظراً لعمل القيادة السياسية على تطوير كل شبر من أرض مصر، فالدولة تخصص موازنة أكثر من 250 مليار لتطوير، في حين أنها صرفت أكثر من 700 مليار جنيه لتطوير الريف المصري الذي يعيش به حوالي 60% من سكان مصر.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن ملف تطوير العشوائيات يشهد اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية، وتمت ترجمة هذا الاهتمام في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، حيث إن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة تبلغ 40 مليار جنيه، مما يؤكد أن هناك جدية من قبل الدولة في الانتهاء من هذا الملف ووضع سياسة جديدة للتعامل مع العشوائيات بشكل عام.

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة المصرية لم تقتصر علي بناء المدن السكنية وشبكة الطرق والكباري المحيطة فحسب، بل امتدت لتشمل تطبيق منظومة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي ساهم في تقليل الخطأ البشري والقضاء على الصعوبات وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية، وهو ما ينعكس على المزيد من التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح "أبوالفتوح"، أن تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين يساهم في بناء الإنسان وتنميته، وهو الأمر الذي يقلل من معدلات الجرائم والحد من ارتفاع البطالة، بالإضافة إلي تنمية المواطن من الناحية السياسية والاجتماعية.

من جانبه قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وبما يضمن عدم العودة للبناء المخالف والعشوائيات التى كان لها آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطنين ومازالت الدولة تدفع فاتورة البناء غير المخطط حتى الآن.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط، وملف تطوير العشوائيات، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، ولعل مشروعات مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة التي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاحها استكمالا للجهود المبذولة فى هذا الصدد.

وقال عضو مجلس النواب، ان إعادة رسم الخارطة العمرانية القومية شمل وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، وذلك كله وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية وخطة التنمية الشاملة".

وأكد عضو اللجنة، أن الجهود التى تبذلها الدولة تهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، وعلى المواطنين ان يكون لهم دور فى تحقيق هذا الغرض".

بدورها اشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًة أن ما يتم تنفيذه اليوم على أرض الواقع يعكس أحلام المصريين إلى حقيقة وواقع، خاصة مع افتتاح السيد الرئيس عدد من مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة.

وأكدت مايسة عطوة أن المشروعات الإسكانية تعتبر نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب في مشروعات إسكان، ويأتي ذلك منذ أن تولى فخامة الرئيس حكم البلاد.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقاليد الحكم في مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق الغير أمنة .

وأضافت مايسة عطوة، أن الدولة تضع كل إمكانياتها لإنجاز هذا الهدف القومي الذي تم تسميته عالميا بالتجربة المصرية الرائدة التي استطاعت مصر من خلالها تحقيق الإنجاز في وقت قياسي يشهد به العالم.

في السياق ذاته، قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، فعلى مدار السنوات السابقة وهناك اهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية بملف تطوير العشوائيات، ذلك الملف الذي شهد إنجازات كبيرة انعكست نتائجها على المواطنين بصورة مباشرة من خلال توفير "حياة كريمة" للفئات البسيطة وغير القادرة.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأتى استكمالا لما شهده ملف العقارات بشكل عام من إنجازات كبيرة، متابعة:" ملف العشوائيات كان على مدار العصور السابقة من الملفات الشائكة والموضوعات التي يتجنب التنفيذيين الاقتراب منها، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى اقتحم كافة الملفات الشائكة وتعامل مع الموضوعات بحلول جذرية على الأرض بعيد عن سياسة المسكنات وبالفعل وجدنا إنجاز كبير فى هذا الصدد وتوفير حياة كريمة للمواطنين تليق بالمواطنين وهذا يعد من أكبر التحديات التي كانت تواجه القيادة السياسية".

وأكدت رشاد، أن المناطق غير الآمنة تحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، ففى الوقت الذى يحظى قطاع العقارات وملف تطوير العشوائيات باهتمام كبير إلا أن المناطق غير الآمنة لها طبيعة خاصة ولهذا فهى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وكل ما يجرى بقطاع العقارات بشكل عام انجاز غير مسبوق لم نكن نحلم أن يتحقق خلال هذه الفترة القصيرة.

كما أشاد النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن انجازات الدولة مؤخرا في ملف الإسكان وتوفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجًا.

وأكد احمد مهني أنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، وحرصت الدولة على إعادة رسم الخارطة العمرانية القومية، والتي ساهمت من خلالها القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، والمناطق العشوائية غير الأمنة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوحدات السكنية في المناطق الجديدة كاملة المفروشات وهو أمر لا يحدث في العالم بما يجعل المواطن يستفاد بشكل كبير ويحقق له نقلة اجتماعية في مستوى معيشته.