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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تكشف عن أقوى دعاء لتيسير الزواج

أقوى دعاء لتيسير
أقوى دعاء لتيسير الزواج

أقوى دعاء لتيسير الزواج .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ما هو أقوى دعاء لتيسير الزواج”.

ومن جانبه قال الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن أفضل دعاء هو دعاء سيدنا موسي « فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ».

وأضاف « ممدوح » خلال رده على سؤال “ ما هو أقوى دعاء لتيسير الزواج ” خلال فيديو على موقع اليوتيوب أن يدعو المرء أيضا بقول “ اللهم يسر لي الزواج ” 

 

دعاء تسهيل الزواج


اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت،فاستجبت له ونجيته، لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.


اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي،اللهمَّ أسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، واسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، واسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، واسألُك نعيمًا لا ينفدُ واسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، واسألُك الرضا بالقضاءِ، واسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، واسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ، اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ.

 

اللهم أني أسألك مِنِ الخيرِ كُلِهِ عاجله وآجله، ما علمتُ مِنهُ وَما لَم أعلم، وأعوذ بك مِنَ الشَرِ كُلِه ما علمت منه وما لم أعلم، وغير ذلك من الدعاءِ بالخيرِ في الدنيا والآخرة.


اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته وإذا استغاثك به احد اغثته واذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.


اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يارب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.


اللهم إني أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فاستجبت له ونجيته لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن تيسر لى زواجي وتعجل لى بفرحتي.


يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و أحفظهم لي في نفسي ومالي واوسعهم رزقا وأعظمهن بركة.

 

اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي،اللهمَّ أسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، واسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، واسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، واسألُك نعيمًا لا ينفدُ واسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، واسألُك الرضا بالقضاءِ، واسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، واسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ، اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ.

 

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