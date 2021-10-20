"البحث العلمي" تعلن تفاصيل التقديم لوظيفة جديدة

أعلنت الأكاديمية فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في نمذجة الوصول إلى الطاقة وتكامل النماذج بمجموعة أبحاث التقييم المتكامل وتغير المناخ (IACC) ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في المعهد، سيسهم العمل بشكل مباشر في أنشطة مشروع Horizon 2020 Consortium LEAP-RE (شراكة الأبحاث والابتكار المشتركة طويلة الأجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بشأن الطاقة المتجددة)



وأوضحت أنه تتضمن المهام الرئيسية لهذا المنصب:

- سيعمل المرشح الناجح مع فريق من العلماء الدوليين لتطوير ودمج إطار عمل يتألف من عدة نماذج في موضوعات الوصول إلى الطاقة واستخدام مياه المحاصيل والعلاقة بين المياه والطاقة والأرض.

- نشر النتائج ذات الصلة في المجلات التي راجعها النظراء والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية.

- المساهمة في مخرجات المشروع والتقارير والتواصل مع أصحاب المصلحة.

- يجب أن يكون المرشح المختار متاحًا لتولي المنصب في أسرع وقت ممكن.

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