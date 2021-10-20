عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"البحث العلمي" تعلن تفاصيل التقديم لوظيفة جديدة

صدى البلد

أعلنت الأكاديمية فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة  باحث في نمذجة الوصول إلى الطاقة وتكامل النماذج بمجموعة أبحاث التقييم المتكامل وتغير المناخ (IACC) ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في المعهد، سيسهم العمل بشكل مباشر في أنشطة مشروع Horizon 2020 Consortium LEAP-RE (شراكة الأبحاث والابتكار المشتركة طويلة الأجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بشأن الطاقة المتجددة)

txt

وضع كورونا بالمستشفيات الجامعية.. التعليم العالي: استهلاك الأكسجين يسير بمعدلات مطمئنة .. وتقديم 1.2 مليون جرعة بالجامعات من اللقاح

txt

وزير التعليم العالي يستقبل سفير فنلندا الجديد لبحث التعاون المشترك


وأوضحت أنه تتضمن المهام الرئيسية لهذا المنصب:

- سيعمل المرشح الناجح مع فريق من العلماء الدوليين لتطوير ودمج إطار عمل يتألف من عدة نماذج في موضوعات الوصول إلى الطاقة واستخدام مياه المحاصيل والعلاقة بين المياه والطاقة والأرض.

- نشر النتائج ذات الصلة في المجلات التي راجعها النظراء والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية.
- المساهمة في مخرجات المشروع والتقارير والتواصل مع أصحاب المصلحة.

- يجب أن يكون المرشح المختار متاحًا لتولي المنصب في أسرع وقت ممكن.

لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

التعليم العالي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الافريقي المستشفيات الجامعية

موضوعات متعلقة

صور تعيدك للزمن الجميل.. الأدوات المدرسية بين الماضي والحاضر

التعليم العالي: تجديد ندب كريم همام مديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان

وزير التعليم العالي يلتقي وفد جامعة ليون (جون مولان 3) الفرنسية

التعليم العالي تعلن تفاصيل البرامج التدريبية المقدمة من معهد الصحة الأمريكي

التعليم العالي: المنح وسيلة غير مباشرة لتسويق الجامعات المصرية

التعليم العالي: استهلاك الأكسجين السائل بـ المستشفيات الجامعية بمعدلات مطمئنة

حتى 2 نوفمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى 2022/2023

التعليم العالي: التصنيفات الدولية لها تأثير إيجابي على أعداد الطلاب الوافدين لمصر

ترشيحاتنا

بالسعر والمواصفات .. تعرف على السيارة الخارقة مكلارين سبيداتيل

بشاشة فائقة الجودة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو القادم iQOO Z5x

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ؟.. علي جمعة يجيب

تعرف على اختصاصات وموارد الصندوق المركزي للضمان الإجتماعي

في ذكرى وفاتها.. من هي حفيدة الفنانة الراحلة نعيمة الصغير

محمود فتح الله: بيراميدز يستهدف حصد البطولة الأولى في تاريخه بالموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ