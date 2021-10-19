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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين هريدي يوضح أهم مميزات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان..فيديو

القمة الثلاثية
القمة الثلاثية

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجانب التاريخي بين مصر وقبرص واليونان يلفت النظر إلى تلك العلاقات وهو اساسي الى جانب المصالح المشتركة .

 

وأضاف هريدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص هي التاسعة منذ ان طرحت مصر مبادرتها "شرق المتوسط "، مؤكدا ان هذا يدل على أن المصالح والرؤى مشتركة بين الدول الثلاث.

 

هريدي يوضح أهمية مشاركة السيسي في قمة دول تجمع فيشجراد

 

كشف السفير حسين هريدي  مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول تجمع فيشجراد.


وأكد هريدي، أن قمة دول تجمع فيشجراد تمثل مركز ثقل في وسط وشمال أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الدول الأربع أعضاء في حلف شمال الأطلنطي وفي الاتحاد الأوروبي.


وتابع السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه الدولة تبني أسسا جديدة تقوم على مجالات تعاون عديدة مع مصر، مستدركا أن التعاون مع المجر يتمثل في مشروع مجري مصري كبير.


وأكمل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن توطين تكنولوجيا وصناعة القطارات في مصر ضمن الأشياء الهامة في هذا الأمر، مشيرا إلى أن لهذه الزيارة أهمية استراتيجية كبيرة.

مصر وقبرص واليونان مساعد وزير الخارجية شرق المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي مساعد وزير الخارجية الأسبق اليونان وقبرص

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