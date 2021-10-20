أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد نجله سليم: برنس مصر | صور

احتفل النجم أمير كرارة، بعيد ميلاد ابنه سليم، ونشر عبر خاصية “ستوري” حسابه على "إنستجرام"، صورة تجمعهما خلال الاستمتاع بقضاء إجازتهما الصيفية.



وعلق كرارة علي الصورة: "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي ربنا يخليك ليا يا حبيبي واشوفك احسن واحد في الدنيا يا برنس مصر".



ويقدم الفنان أمير كرارة، برنامج "سهرانين" في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة، كان مسلسل "نسل الاغراب"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، بطولة مشتركة مع النجم أحمد السقا، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيرا.