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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الافضل في العالم.. تعليق هنيدي علي هدفي «صلاح» في أتليتكو مدريد

صلاح وهنيدي
صلاح وهنيدي

تغزل الفنان محمد هنيدي، في النجم  محمد صلاح، لاعب ليفربول، وذلك عقب إحرازه هدفين  في مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.


وكتب هنيدي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الأفضل في العالم".


وسجل محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا، بهدفيه في شباك أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بالفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا.


وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده من الأهداف لـ 31 هدفًا، متجاوزًا رقم اللاعب السابق ستيفن جيرارد، والذي سجل 30 هدفًا.


وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار ثمين على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

الفنان محمد هنيدي محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي أتليتكو مدريد أخبار دوري ابطال أوروبا

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