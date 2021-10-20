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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الجونة.. حسن أبو الروس يغني اغنية «كل الناس» ويرقص وسط جمهوره|شاهد

حسن ابو الروس
حسن ابو الروس

شاركت المذيعة بوسي شلبي متابعيها مقطع فيديو للنجم حسن ابو الروس أثناء تواجدها ومشاركتها في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق الخميس الماضي.
 

وظهر حسن ابو الروس في الفيديو الذي نشرته بوسي شلبي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"،  وهو يرقص وسط جمهوره على أنغام أغنيته "كل الناس".

وانطلقت الخميس الماضي الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح ساحر ومبهر حضره كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، من أبرزهم: أحمد السقا، ويسرا، ومنى زكي، وهند صبري، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وبشرى، وسمية الخشاب، ومحمد رمضان، وشريف منير، وصبا مبارك، ومايا دياب، ونادين نجيم، ورانيا يوسف، وأروى جودة، ونسرين طافش، ودرة، وهالة صدقي، ودينا الشربيني، وأحمد رزق، وأشرف عبد الباقي، وباسل خياط، وآسر ياسين، ومحمد فراج، وغيرهم.


وتقام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة في الفترة من 14–22 أكتوبر 2021، ويتكوَّن برنامج المهرجان من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.

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https://www.instagram.com/tv/CVOnpbII3Tw/?utm_medium=share_sheet

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرجان الجونة السينمائي الدورة الخامسة حسن أبو الروس الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي مهرجان

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