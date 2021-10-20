من دبي.. هند عبد الحليم تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة لها.



تألقت هند عبد الحليم في الصور من دبي بإطلالة صيفية جذابة، مما أثار إعجاب متابعيها



يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، آيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.



العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.