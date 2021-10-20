لتوفير حياة كريمة.. 1300جهاز تعويضي وسماعة طبية من الأورمان لغير القادرين بالفيوم

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الاورمان بمحافظة الفيوم انتهى مؤخرا من تسليم 1300 جهاز تعويضي وسماعة طبية، مؤكدا أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.

وأضاف شعبان أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر أن الجمعية وفى إطار خدماتها فى المجال الطبي ولتوفير "حياة كريمة" لغير القادرين قامت بتسليم 477,832 جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة بتكلفة اجمالية 635 مليون جنيه، مؤكدًا تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا .

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