أحمد موسى: البعض يحاول تصدير صورة مزيفة تستدعي للذهن ما قبل 2011..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن استقرار الأمن في مصر خلال السنوات الأخيرة كان عملية بالغة التعقيد والدقة، وأن مصر أجهضت مخططات كثيرة خلال السنوات الماضية، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من قبل أن ما حدث لن يتكرر.



وطالب الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، المواطنين بعدم التجاوب مع محاولات تصدير صور محبطة، قائلا “هذا ما حدث قبل 2011 في صورة أفلام وصحف خاصة كرست عملها لرصد الأخطاء الوارد حدوثها في أي دولة أخرى و كانوا يرصدون الخطأ الواحد ويعمموه على المؤسسة بأكملها”.



وتابع“ هناك من يحاول تصدير سلبيات وشائعات للشعب المصري”، متسائلا "أين كان يذهب التمويل الأجنبي قبل 2011 ؟ البعض كان يصدر تقارير ضد بلده نظير الحصول على هذه التمويلات" و “ بعض الأشخاص الذين كانوا يتقاضون تمويلا أجنبيا مقابل هدم البلد، هرب وآخرون تابوا، والبعض ما زال متواجدا”، موجها حديثه لمتلقي التمويل “هل ساعدتم الفقراء بعد تلقيهم الأموال ؟ " .



ولفت أن «من سيتصدى لـ الطابور الخامس سيواجه حملات، رأينا حملات ضد بعض الأشخاص لمجرد أنها أعلنت رأيها»، مضيفا «والله من يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير لا يعلمون عنها شيئا، من حقك عرض رأيك لكن مع قبول الرأي الآخر».



وأضاف «كل واحد يحب بلده بطريقته، أتمنى استمرار درجة الوعي لدى المواطنين من أجل بلدنا»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائم الحديث على تضحيات الشعب المصري في مختلف المناسبات واختتم «خلوا بالكم من كل الناس اللي استخبوا جوا أو برا عايزين يطلعوا».

