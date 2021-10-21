كريم فهمي لـ أمير كرارة: دخلت العناية المركزة بعد إصابتي بجلطتين

حل الفنان كريم فهمي مساء اليوم ضيفا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

وتحدث كريم فهمى عن وأزمته الصحية الأخيرة وزوجته وشقيقه الفنان أحمد فهمى ،ونرصد فى السطور التاليه أبرز التصريحات..

دخلت العناية المركزة على رجلي..كريم فهمي يروي تفاصيل تعرضه لـ وعكة صحية

روى الفنان كريم فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، قائلا:" أنا كنت داخل المستشفى على رجلي، وفجأة لاقيتهم بيقولوا أنا عندي جلتطين".



وأضاف "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، شعرت ببعض التعب البسيط ولكني لم أتوقع أصابتي بـ جلطة، وأنا داخل العناية وأنا عادي ومش حاسس غير بـ وجع بسيط".

وأوضح:" مكنتش فاهم أنا داخل العناية ليه ولا هعمل أيه..وأتخضيت لما قالولي أني مصاب بـ جلطين".



بتاع مشاكل .. كريم فهمي يتحدث عن شقيقه

تحدث الفنان كريم فهمي، عن شقيقه الفنان "أحمد فهمي"، قائلا:" أحمد بيعمل مشاكل دايما"، متابعا:" أحمد دايما بيورطني في مشاكل وخناقات مع أصحابنا وهما يتصالحوا وأنا اللي بتورط بعد كدا".

وأضاف "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"،:أنا كنت بعمل مشاكل لـ أحمد دايما وإحنا صغيرين بحكم أنه الكبير، لكن دلوقتي بقى هو اللي بيعمل مشاكل".

صممت أتقدم لها ورفضتني.. كريم فهمي يكشف كواليس تقدمه لخطبة فتاة

روى الفنان كريم فهمي، كوالس تقدمه لخطبة فتاة، قائلا:" كنت صغير ومرتبط بواحدة، وفجأة صممت أتقدم لها "، متابعا:" كنت لسه صغير أوي..كان عندي 18 سنة تقريبا".

وأضاف "كريم فهمي" "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" وافقت وروحت اتقدم لوالدتها زي ما اتفقنا..وفجأة البنت رفضتني"، مسترسلا: "رفضتني ومكنتش عارف السبب".



دي أول كلمة قولتها.. كريم فهمي يكشف كواليس تعرفه على زوجته

كشف الفنان كريم فهمي، ذكريات أول لقاء بينه وبين زوجته، قائلا:" تعرف عليها من إحدى أصدقائي وكنا في رمضان وقتها"، مسترسلا: “كنت نازل لـ صديقتي وزوجتي كانت معاها”.

