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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال يومين.. مطار مرسى علم يستقبل 17 رحلة طيران دولية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، وغدا الجمعة لاستقبال 17 رحلة طيران دولية، قادمة من عدة مطارات عالمية مختلفة، حيث من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس 11 رحلة طيران، بينما يستقبل بعد غدا الجمعة.

 

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم وغدا الجمعة 17 رحلة طيران ضمن 75 رحلة طيران أسبوعية وصلت منذ بداية الأسبوع حتى غدا الجمعة .

 

وكانت أكدت مصادر من مطار مرسى علم الدولى بداية الأسبوع الجارى أن المطار من المقرر أن يستقبل خلال الأسبوع الجارى 75 رحلة طيران بزيادة عن الأسبوع الماضى فى معدل الرحلات القادمة من دولة ملدوفا برحلة، والرحلات القادمة من اوكرانيا برحلتين زيادة8 رحلات من المانيا، و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و12 رحلة من اوكرانيا، ورحلة من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا ورحلة من فرنسا واخرى لتوانيا و7 رحلات داخلية وخطوط بترولية.

 

وتشهد المقاصد السياحية البحرية انتعاشه كبيرة بمناطق جنوب البحر الأحمر وحماطه لمرسى علم، حيث تشهد الحركة البحرية إلى الجزر القريبة من منطقة حماطه حالة من الانتعاش وخاصة لراغبى رياضة الغوص بمواقع الغوص القريبة من منطقة الجزر البعيدة.

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