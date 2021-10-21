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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحذير جديد من الأوقاف بشأن دورات المياه في المساجد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

صرح الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، بأن فتح دورات المياه تم من قِبل الوزارة للتيسير على أصحاب الضرورات، مع تأكيدنا على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة مسافات التباعد، والالتزام بارتداء الكمامة، والمصلى الشخصي وسائر إجراءات التباعد التي تؤكد عليها الوزارة دائمًا.

القافلة الدعوية 

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 21/ 10/ 2021م بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات مطلع شهر نوفمبر القادم 2021م بإذن الله تعالى ، وذلك بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أن القافلة ستركز على نشر روح التسامح الديني ، وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا ، وتعزيز روح التواصل بين العاملين في المجال الدعوي بالبلدين الشقيقين ، والتأكيد على الجوانب الإيمانية ، والأخلاقية ، والقيم الإنسانية ، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية ، وأهمية الولاء والانتماء لها ، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
مشيرًا إلى أن نجاح القافلة الدعوية الأولى كان سببًا في زيادة عدد أعضاء هذه القافلة ، حيث تضم القافلة 19 إمامًا وواعظة ، متمنيًا معاليه أن تؤتي هذه القافلة ثمارها في تحقيق أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في نشر سماحة الإسلام وفهم صحيح الدين.

في إطار استعداد القافلة الدعوية الثانية للسفر إلى دولة السودان الشقيق. 

جدير بالذكر أن القافلة الدعوية تضم كلًّا من:


1. د/ أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.
2. الشيخ/ نور الدين محمد قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
3. د/ عمرو محمد مصطفى مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
4. د/ جمال عبد العزيز عثمان بالديوان العام.
5. الشيخ/ أسامة محمد محمد الجوهري بالديوان العام.
6. الشيخ/ مصطفى عبد السلام محمد إمام بأوقاف القاهرة.
7. الشيخ/ محمد عبد العال محمد إمام بأوقاف القاهرة.
8. الشيخ/ محمد طه رمضان إمام بأوقاف القاهرة.
9. الشيخ/ محمد رجب السيد عبد الدايم إمام بأوقاف جنوب سيناء.
10. الشيخ/ رزق رجب عبد الموجود إمام بأوقاف بني سويف.
11. الواعظة/ بهيرة محمد بدر الدين واعظة متطوعة.
12. الواعظة/ جيهان يس يوسف محمود واعظة متطوعة.
13. الواعظة/ راوية عبد المنعم خليل واعظة متطوعة.
14. الواعظة/ سحر رؤوف صبري واعظة متطوعة.
15. الواعظة / صفاء إبراهيم عبد الغني واعظة متطوعة.
16. الواعظة/ عبير أنور محمد خيري واعظة متطوعة.
17. الواعظة/ مرفت عزت محمد عثمان واعظة متطوعة.
18. الواعظة/ نجاة علي محمود عقيل واعظة متطوعة.
19. الواعظة/ وفاء عبد السلام إبراهيم واعظة متطوعة.

الأوقاف وزير الاوقاف وزارة الأوقاف أصحاب الضرورات الإجراءات الاحترازية والوقائية فتح دورات المياه

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