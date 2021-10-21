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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يتعادل مع إنبي سلبيًّا في بطولة الجمهورية

صدى البلد

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2003، مع إنبي سلبيًّا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدهم محمد «سيحا».

الدفاع: محمد أحمد - عبد الجواد عبد الرحمن - زياد أسامة - خالد محمد خلف.

الوسط: عمر عبد الحميد - مصطفى أبو الخير - يوسف شريف - ميدو نبيل - رأفت خليل.

الهجوم: سمير محمد.

وفي الشوط الثاني شارك محمد حمدي بدلًا من سمير محمد، وعبد الرحمن شريف بدلًا من يوسف شريف، وأحمد داوود بدلًا من مصطفى أبو الخير.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2003» رصيده إلى ٧ نقاط، بعدما فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة،
حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غزل المحلة بسداسية نظيفة، مسجلًا ٩ أهداف، مقابل هدفين في مرماه.

وعقب مواجهة إنبي اليوم، يخرج «أهلي 2003» لمواجهة المقاولون العرب، الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.

 

النادي الأهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية أدهم محمد محمد أحمد

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