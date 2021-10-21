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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح المؤتمر السنوى الـ 24 لقسم النساء والتوليد بطب عين شمس

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتحت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس و الدكتور أسامة منصور وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ايمن ابو النور رئيس قسم النساء والتوليد بالكلية ورئيس المؤتمر،  المؤتمر السنوى الرابع والعشرون لقسم النساء والتوليد بطب عين شمس ، بحضور ا.د حسن عواد رئيس قسم  النساء والولادة  السابق بطب عين شمس وا.د حاتم الجمل وا.د عمرو الحسينى نواب رئيس الموتمر، وأ.م د حسام حميدة و أ.د عادل شفيق ومنسق المؤتمر أ.م د. وليد البسيوني و د .أحمد عباس ورئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر أ.د رضوي منصور .

يقام المؤتمر تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ،ا.د  أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعيه.

يتناول المؤتمر على مدار يومي ٢١،٢٠ اكتوبر ٢٠٢١ أحدث الأبحاث والدراسات المتقدمة والخبرات الطبية المتنوعة في كل مجالات طب النساء والتوليد -
والموجات الصوتية - احدث تقنيات الحقن المجهري - العقم وعلاجه - اورام النساء و جراحاتها التعامل مع الأطفال المبتسرين ، أمراض النساء وجراحاتها - جراحات المناظير المهبلية المتقدمة.

ويتميز المؤتمر هذا العام بحضور ١٩خبيرا اجنبيا من مختلف الدول  و مائة و خمسين من المتحدثين ورؤساء الجلسات من مختلف الجامعات المصرية ويحضر فاعليات المؤتمر اكثر من 2000 طبيب من مصر و العديد من الدول العربية.

جدير بالذكر أن  يتميز المؤتمر بحصوله على  من الاكاديمية الأوربية للتعليم الطبي المستمر، و يدعم المؤتمر أكثر من خمسون من شركات الادوية العالمية و المحلية وشركات الاجهزة الطبية و المعامل الطبية.

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