كريم عبد العزيز يوجه رسالة لجمهوره فى أحدث ظهور له

وجه الفنان كريم عبد العزيز، رسالة لجمهوره في عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر كريم عبد العزيز صورة له في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا، معلقا: "‏‎ يا مساء الفل عليكم 💐💐"، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يذكر أن اخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.



كما شارك كريم عبد العزيز شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار 2 بجانب أحمد مكى واياد نصار وماجد الكدوانى ورياض الخولى وبشري وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وهادى الجيار وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.



وكان يجسد كريم عبد العزيز خلال مسلسل الاختيار2 شخصية زكريا يونس، ضابط بالأمن الوطني ويحاول التصدى للعمليات الإرهابية.