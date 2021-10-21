وزير الرياضة يهنئ فريق "ايناكتس مصر" بكأس البطولة العالمية

هنأ الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، فريق ايناكتس مصر متمثل في فريق جامعة ٦ اكتوبر ، لحصولهم على كأس العالم في بطولة ايناكتس العالمية لعام ٢٠٢١.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا النجاح يوضح مدى اهتمام القيادة السياسية بالشباب وما تحرزه جمهورية مصر العربية من تقدم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيراً ان البطولة مهمة وستخلق حالة إيجابية في بين الشباب المصري، وأن الشباب المصري دوما على قدر الثقة وما حققه فريق ايناكتس مصر ليس جديدًا على شباب مصر.

يذكر ان فريق ايناكتس ٦ اكتوبر تمكن من التفوق على نظرائه من كبار جامعات العالم، وحصل على كأس العالم في المسابقة العالمية، بفريق "إيناكتس مصر"، وسط منافسة كبيرة وشرسة للغاية.