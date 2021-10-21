تفاصيل زيارة أمين عام الجامعة العربية إلى ليبيا

قام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة الي ليبيا استمرت يوماً واحداً للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي عُقد في العاصمة الليبية طرابلس الخميس وكذلك عقد لقاءات مع القيادات الليبية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط، أكد في مداخلته أمام الاجتماع على تثمين الجامعة للمبادرة الليبية، مشيراً الي موقف الجامعة إزاء التطورات الخاصة بليبيا والمستند الي قرارات مجلس الجامعة الهادفة الي تقديم الدعم والمساندة لليبيا لتجاوز المصاعب والتحديات التي تواجهها في الفترة الحالية.



كما شدد أبوالغيط في كلمته علي الأهمية التي توليها الجامعة العربية لاستحقاق الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل وكذلك مسألة انهاء كافة اشكال التواجد العسكري الاجنبي في ليبيا، بالاضافة الي مختلف الموضوعات الاخري ذات الأهمية في الملف الليبي عموما.



وأوضح المصدر أن الأمين العام أجري مجموعة من اللقاءات السياسية خلال الزيارة مع كل من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبي الرئيس د .عبدالله اللافي، وموسى الكوني. كما أجري لقاءً مطولاً مع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف أنه جرى خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن جهود الحكومة في تدعيم استقرار البلاد وقيادتها الي بر الامان وكذا سبل دعم الجامعة للتطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" في ليبيا، وكذا دعم تنفيذ خطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية والتي تم اعتمادها مؤخراً.

وأوضح المصدر ان الأمين العام أعرب عن تثمينه لما تمت مناقشته مع مختلف القيادات الليبية والذي أبرز عزمهم المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة. كما أكد الامين العام على استعداد الجامعة لتقديم كل ما من شأنه جلب المزيد من الاستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن لمصلحة الشعب الليبي.