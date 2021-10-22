الكرملين: روسيا ستظل جزءا من أوروبا

بعد خطاب بوتين

أكد قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى فالداي الدولي للحوار، لن يؤثر على العلاقات الروسية مع الغرب، وأن موسكو ستظل جزءا من أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ردا على سؤال حول إذا ما كان خطاب بوتين بمنتدى فالداي الذي انتقد فيه النهج الغربي تجاه مختلف القضايا سيؤثر على العلاقات مع أوروبا، إن "ذلك لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات الروسية مع الدول الغربية.. روسيا كانت وستظل جزءا لا غنى عنه من أوروبا".

وأشار بوتين في خطابه، إلى أن "هيمنة الغرب على الشؤون العالمية تفسح المجال لنظام أكثر تنوعا"، قائلا: "توازن القوى المتغير يفترض إعادة توزيع الحصص لصالح تلك البلدان النامية التي تشعر حتى الآن أنها مهملة. بعبارة صريحة، فإن هيمنة الغرب على الشؤون العالمية، والتي بدأت منذ عدة قرون وأصبحت شبه مطلقة لفترة قصيرة في نهاية القرن العشرين، تفسح المجال لنظام أكثر تنوعا".

ومن بين القضايا التي ركز عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى فالداي الدولي، الأزمة الغذائية حول العالم، موضحا أنه في عدد من الدول وحتى في مناطق بأكملها، تظهر أزمة غذائية بشكل دوري، معتقدا أن هذه الأزمة ستزداد خطورة في المستقبل القريب.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الروسي أن قرار استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، يفترض إتمامه على مستوى الأمم المتحدة، وأن بلاده ستتحرك في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن قرار إدراج الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية تم اتخاذه على مستوى الأمم المتحدة.