بوتين: داعش كان حليفا مؤقتا لطالبان وحاليا يهاجمها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن بلاده تدرك أن تنظيم "داعش" الإرهابي كانت رفيقا مؤقتا لحركة "طالبان"، ولكنه يهاجمها حاليا بنفسه.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال مشاركة في الجلسة العامة لنادي النقاش الدولي "فالداي"، والتي أوضح خلالها أن طالبان تحاول محاربة التنظيمات المتطرفة التي لا تستدعي الشك تطلعاتهم الإرهابية، مثل "داعش"، وفقًا لوكالة "سبوتنك"

وشدد بوتين على أن روسيا تفهم أن كل من داعش وطالبان كانوا حلفاء مؤقتين لبعض، واليوم داعش تهاجم طالبان نفسها.

وأكد الرئيس الروسي أن قرار استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، يفترض إتمامه على مستوى الأمم المتحدة، وأن بلاده ستتحرك في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن قرار إدراج الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية تم اتخاذه على مستوى الأمم المتحدة.

وأشار فلاديمير بوتين إلى القرارات المماثلة تتخذ بالأسلوب نفسه الذي اتخذت به سابقا، حينما تم إدراج الحركة على هذه القائمة.