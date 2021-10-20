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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول بحكومة طالبان: روسيا قادرة على المساهمة في تنمية أفغانستان وضمان أمنها

طالبان
طالبان

صرح نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان (المحظورة في روسيا)، عبد السلام حنفي، اليوم الأربعاء، بأن الحركة تدعم جهود أي دولة تسعى لحفظ الأمن وتنمية أفغانستان.

وقال حنفي للصحفيين، على هامش لقاء "صيغة موسكو" للتسوية الأفغانية: "نحن ندعم جهود أي دولة تسعى لحفظ الأمن وتنمية أفغانستان. ونؤكد على أن روسيا قادرة على المساهمة في تنمية أفغانستان وضمان مستقبلها وأمنها".

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وأضاف حنفي "نحن ليس لدينا أي مشكلات مع أحد، نحن أصدقاء مع كل دول الجوار ونريد روابط جيدة وحسنة مع هذه الدول سواء مع دول المنطقة أو الدول البعيدة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في كلمة أمام الوفود المشاركة في لقاء "صيغة موسكو"، عزم روسيا إرسال شحنة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في الأيام المقبلة.

وقال : "نحن مقتنعون بأن الوقت قد حان لتعبئة موارد المجتمع الدولي لتزويد كابول بالمساعدة الإنسانية المالية والاقتصادية الفعالة، بما في ذلك من أجل منع حدوث أزمة إنسانية ووقف تدفق الهجرة".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورًا تنسيقيًا مركزيًا في تعزيز الجهود الدولية في الاتجاه الأفغاني.

ويعقد اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان فى موسكو اليوم الأربعاء. ويحضر المشاورات متعددة الأطراف ممثلون من عشر دول في المنطقة، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من طالبان برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي.

روسيا طالبان أفغانستان موسكو كابول

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