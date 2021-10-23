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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصنيف فيتش الائتماني لمصر مؤشر إيجابي عالمي على استقرار الأوضاع

صدى البلد

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية التي انتهجتها الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة ساهمت في دعم الدولة لتجاوز أزمة فيروس كورونا والتي عجزت دول كثيرة أخرى في تجاوز تداعياتها السلبية.


واضاف نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة كورونا، من القرات الهامة التي تؤكد قوة الاقتصاد المصري، وسير الدولة في الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة التي ترغب في تحقيقها.


وتابع نظير أن مصر تخطت أزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، موضحا أنه كان يوجد زيادة في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجًا لتجاوزهم الأزمة.


وأكد عضو خطة البرلمان أن قرار المؤسسة يعد مؤشرا إيجابيا أمام العالم على استقرار الأوضاع، وقوة البنية الاقتصادية لمصر. 

مصر التنمية المستدامة مجلس النواب فيروس كورونا الإقتصاد المصرى أزمة كورونا

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