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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل أفضل مشروع لتكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين

قال سيد خليفة ، نقيب الزراعيين ، إن التغيرات المناخية ضربت كافة دول العالم وسيكون لها تأثيرها المباشر خلال السنتين او الثلاث القادمة ، لافتا إلى أن محاصيل الخضروات لديها حساسية وتأثر  أكثر للتقلبات الجوية .


وأكد سيد خليفة ، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن مشروع الصوب الزراعية هو أفضل مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية ويتيح عمليات الانتاج تحت أصعب الظروف سواء فى درجات الحرارة المرتفعة أو البرودة الشديدة .


ولفت سيد خليفة إلى أن الحكومة المصرية تتبع حزمة من الإجراءات بشأن انتاج بعض الأصناف التى تتحمل التقلبات الجوية فى كافة المحاصيل سواء فى الخضروات ، الفواكه موضحا أن هناك توجه للتصنيع الزراعى والمناطق اللوجيستية لتوفير مخزون بحد أدنى  25% على الأقل  .


وتابع سيد خليفة ، أن المخزون الاستراتيجى فى الوقت الحالى للقمح أصبح 6 أشهر، بالتزامن مع عدد الصوامع لافتا إلى أن الأسمدة شهدت ارتفاع بأسعارها مؤخرا وهى أزمة ليست بالجديدة ولكنها تحدث سنويا وخاصة فى فصل الصيف ووصلت 400 جنيه لشيكارة الأسمنت وذلك نتيجة زيادة مستلزمات الانتاج .

 

سيد خليفة الحكومة المصرية فصل الصيف الحكومة درجات الحرارة الزراعيين

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