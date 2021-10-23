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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام حاصر المدينة.. مصرع عنصر إجرامى خطير فى مواجهة الشرطة بالصف

محمود توفيث وزير
محمود توفيث وزير الداخلية

لقى احد العناصر الاجرامية شديد الخطورة مصرعه فى تبادل اطلاق النار مع قوات الامن العام بالصف فى الجيزة.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من إستهدافهم حال إستقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل ) ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران ، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة) .

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وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين –مبلغ مالى  – 13 هاتف محمول  - 6 ميزان حساس).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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