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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل اثنين من أعضاء حركة طالبان في هجوم مسلح

حركة طالبان
حركة طالبان

لقي اثنين من أفراد حركة طالبان في أفغانستان مصرعهما، اليوم السبت، جراء الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة أباد الأفغانية.

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البيت الأبيض : سنشارك مستقبلا في محادثات موسكو حول أفغانستان

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ومن ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي استعداد بلادها للمشاركة في المحادثات حول الوضع في أفغانستان، وأنها لم تتمكن من المشاركة في المشاورات الأخيرة في موسكو بسبب صعوبات لوجستية.

وقالت إن "الولايات المتحدة تدعم هذه المفاوضات.. لم نتمكن من المشاركة مؤخرا لأسباب لوجستية".

وأضافت: "واشنطن تنظر في إجراء مفاوضات فعالة وبناءة بصيغة الثلاث الموسعة التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان".

وتابعت: "لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة فيها هذا الأسبوع، لكننا سنشارك في المستقبل".

وعقد اجتماع "منصة موسكو" حول أفغانستان في العاصمة الروسية في 20 أكتوبر الجاري، وتحدث المفاوضون لصالح بناء علاقات مع كابل، بغض النظر عن الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان المؤقتة.

الولايات المتحدة البيت الأبيض أفغانستان حكومة طالبان الوضع في أفغانستان

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