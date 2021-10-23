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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة متعفنة داخل شقة في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالي منطقة الرجبي في الغربية، اليوم، على جثة شخص عجوز، في العقد السادس من عمره، متعفنة، داخل منزله بنطاق حي أول المحلة الكبرى.

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وتلقي  اللواء هاني عويس، مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

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وأفادت التحريات الأمنية بالعثور على جثة صاحب الشقة، ويدعى "محمد. ا ف" 51 سنة، في حاله تعفن كامل، وبالفحص تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.

محافظ الغربية اهالي الرجبي جثة عجوز متعفنة داخل منزله بالمحلة الكبري

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