بروتوكول تعاون لتوصيل المياه لـ 61 أسرة بقرى برج العرب

وقع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية وعهدي خيرت رئيس نادي روتاري الإسكندرية (صن رايز ) ولجنة مياه المنطقة الروتارية ويمثلها عضو اللجنة رئيس لجنة المشروعات بالنادي منى لطيف، بروتوكول تعاون مشترك لتوصيل المياه لـ 61 أسرة بقرى ونجوع برج العرب.

وقال المهندس أحمد جابر، أن الشركة فى إطار المشاركة المجتمعية تحرص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني فى توصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا، تخفيفا عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة.

جاء ذلك بمشاركة أندية روتاري "النزهة- فاروس - مارين - نيو ايرا - ويف - اليخت- اجورا - سبورتنج"، ضمن خطة المنطقة الروتارية 2451 مصر، للاهتمام بصحة الانسان وتوفير مياه نظيفة كأحد أهداف التنمية المستدامة.