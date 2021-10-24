عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة : الطفل الصغير قد يرى النبي في المنام بدون لحية

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على السؤال الذي يشغل بال الكثير من الناس وهو: كيف تتأكد من أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يستطيع رؤية النبي في المنام؟

وقال الدكتور علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الصحابة تعاملوا مع مسألة المنام، ووضعوا قواعد لفهم ما الذي يحدث وهي كلها نظريات تحاول تفسير هذه الظاهرة البشرية التي يرى فيها الإنسان وهو نائم ما يسمى بالمنام بكأفة أنواعه.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن النبي الكريم علمنا أن الحلم من الشيطان، وهو الحلم الذي يشتمل على رؤيا مزعجة وكوابيس وضيق وإزعاج، وأن الرؤيا من الرحمن وتسمى بالرؤيا، ورؤيا تعبر عن حديث النفس وتعبر عن حال الشخص.

وأشار إلى أن العلماء وضعوا إطار للرؤيا، وفيها تكون الرؤيا على قدر الرائي، ويقول النبي عن رؤياه في المنام ، "من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتلبس بي".

وذكر أنه من الممكن للطفل الصغير رؤيا النبي في المنام، وفي هذا قد تدل رؤيا المنام على البراءة أو الضعف، فرؤيا النبي قد تكون دافعا للبدء في تقوية روح الإنسان، كما قد يرى النبي في المنام في سن الشباب وما هو أكبر من ذلك، وقد يراه الشخص بدون لحية مع أن النبي كانت له لحية.

الدكتور علي جمعة النبي الكريم لمنام رؤيا مزعجة حديث النفس

ترشيحاتنا

يجب أن يعرف الجميع دورهم .. رونالدو يرد على اتهامات بونوتشي وكيليني

جوزيه بيسيرو: ندمت على الرحيل عن الأهلي.. وأريد العودة

صفات النبي محمد كما ذكرتها الشمائل المحمدية.. أدعج العينين وشعره حرير

9 أعراض نقص فيتامين ب 12: علامة منبهة في أظافرك تحذرك

اقتصاد الإمارات| ملتقى الأعمال "الإماراتي- البرازيلي للابتكار" يستكشف بيئة الأعمال في الشارقة

السوشيال ميديا بتخرب بيوت.. دينا فؤاد تتحدث عن نجاح ماريونيت.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

حقيقة سقوط أمطار حمضية على مصر بسبب بركان "لابالما"

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

اعتقاد خاطئ في قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يكشف عنه

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

بينها أمريكا وألمانيا..أول رد من الدول الـ10 على طرد أردوغان سفرائها

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

47 % يصوتون له.. ذا روك يحسم الجدل حول ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

تكلفته 7.5مليار.. أول صور لأضخم قارب شراعي في العالم لمالكه جيف بيزوس

مواقف في حياة حسن أرابيسك.. السعدني وفول نور الشريف وترشيح أحمد زكي بمدرسة المشاغبين

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ