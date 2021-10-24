علي جمعة : الطفل الصغير قد يرى النبي في المنام بدون لحية

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على السؤال الذي يشغل بال الكثير من الناس وهو: كيف تتأكد من أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يستطيع رؤية النبي في المنام؟

وقال الدكتور علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الصحابة تعاملوا مع مسألة المنام، ووضعوا قواعد لفهم ما الذي يحدث وهي كلها نظريات تحاول تفسير هذه الظاهرة البشرية التي يرى فيها الإنسان وهو نائم ما يسمى بالمنام بكأفة أنواعه.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن النبي الكريم علمنا أن الحلم من الشيطان، وهو الحلم الذي يشتمل على رؤيا مزعجة وكوابيس وضيق وإزعاج، وأن الرؤيا من الرحمن وتسمى بالرؤيا، ورؤيا تعبر عن حديث النفس وتعبر عن حال الشخص.

وأشار إلى أن العلماء وضعوا إطار للرؤيا، وفيها تكون الرؤيا على قدر الرائي، ويقول النبي عن رؤياه في المنام ، "من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتلبس بي".

وذكر أنه من الممكن للطفل الصغير رؤيا النبي في المنام، وفي هذا قد تدل رؤيا المنام على البراءة أو الضعف، فرؤيا النبي قد تكون دافعا للبدء في تقوية روح الإنسان، كما قد يرى النبي في المنام في سن الشباب وما هو أكبر من ذلك، وقد يراه الشخص بدون لحية مع أن النبي كانت له لحية.