مهلة شهران لاستكمال سداد مقدمات حجز أراضي سكنية مطروحة بالقرعة العلنية أو بأسبقية الحجز

ما عدا أراضي الإسكان الإجتماعي:

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظامي القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online، اعتباراً من عام ۲۰۱۷، ما عدا قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز المدينة التابع له القطعة للتعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ الإعلان، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

ولفت نائب رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتى استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة، والتي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online اعتباراً من عام ۲۰۱۷، ولم يتمكنوا من استكمال مقدمات الحجز.