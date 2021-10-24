عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. نقص هذه الفيتامينات يصيبك بالأرق

اسباب الارق
اسباب الارق

النوم ضروري للحفاظ على الصحة وتعزيزها، والأرق هو اضطراب نوم شائع يعاني فيه الشخص من صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا أو كليهما. 

هناك العديد من أسباب الأرق، بما في ذلك نقص بعض الفيتامينات والمعادن، والذي غالبًا ما يمر مرور الكرام دون أن يلاحظه أحد.

وفقًا للدراسات التجريبية، قد تؤثر المغذيات الدقيقة والكبيرة على الناقلات العصبية أو المواد الكيميائية للإشارات العصبية للدماغ، بما في ذلك الميلاتونين والسيروتونين، وقد تسبب الحرمان من النوم أو ضعف النوم عند اكتشاف نقص في الجسم. 

ويمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على كل من الظروف الصحية الجسدية والعقلية لدى الأشخاص، وقد يؤدي بهم إلى مخاطر الإصابة بأمراض مثل الاكتئاب ومتلازمة التمثيل الغذائي والسرطان، وفي النهاية ارتفاع مخاطر الوفاة.

وفي هذه المقالة، سوف نناقش أن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يسبب الأرق.

 

txt

بسمة الملا تكشف عن وصفة من الفيتامينات لعلاج السمنة.. فيديو

txt

ما الفيتامينات الواجب تناولها في الخريف والشتاء؟ وأبرز 15 نوعا من الخضار تحمي من السرطان

 

1. فيتامين د

أظهرت دراسة أن نقص فيتامين (د) مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة باضطرابات النوم مثل ضعف جودة النوم أو قصر مدة النوم أو النعاس، وتضيف أن هناك العديد من مستقبلات فيتامين (د) التي يتم التعبير عنها في مناطق الدماغ مثل منطقة ما تحت المهاد التي تساعد تنظيم الدورة اليومية أو دورة النوم والاستيقاظ، عندما ينخفض ​​فيتامين (د) في الجسم، يزداد خطر الإصابة باضطرابات النوم، بينما تقل المخاطر عندما تكون الكمية عالية. 

الأطعمة الغنية بفيتامين د: السلمون وصفار البيض والجبن والفطر والمأكولات البحرية.

2. فيتامين أ

دراسة تربط بين نقص فيتامين أ وقصر النوم بين الناس من جميع الفئات العمرية، تقول إن التركيز المنخفض من الكاروتينات (أصباغ نباتية طبيعية تتحول إلى فيتامين أ في الجسم) في الدم يمكن أن يتسبب في زيادة احتمالات النوم القصير. 

تضيف الدراسة أن مكملات فيتامين (أ) يمكن أن تقلل من نقص هذا الفيتامين من 55 إلى 44 في المائة ومن 45 إلى 30 في المائة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19-50 سنة و 51-99 سنة. 

الأطعمة الغنية بفيتامين أ: الجزر وأعضاء اللحوم واللفت والبطاطا الحلوة والمشمش والطماطم.

المصدر: boldsky

النوم الأرق فيتامين د فيتامين أ اسباب الأرق

ترشيحاتنا

عمره 4 سنوات.. طفل يصاب بشيخوخة مبكرة بسبب مرض جينى

خبير في جراحة القلب من المملكة المتحدة بمستشفى القوات المسلحة في الإسكندرية

العناني وعبد الغفار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعات والمجلس الأعلى للآثار|صور

كلاسيكو الأرض .. فاتي وديباي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

تعرف على أسعار ومواصفات GMC جي ام سي يوكن 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

لأول مرة.. الكشف عن سر فشل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

وسام علي صدري.. شاهد أول رد من مرتضى منصور بعد عودته لنادي الزمالك

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

عالم جيولوجيا: غازات بركان لا بالما تصل الإسكندرية لكن دون خطورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ركلات ولكمات مبرحة.. شاهد| شاب يعتدي على ممرضة داخل جناح عزل كورونا

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

حرب على آبي أحمد|أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ