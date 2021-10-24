9 أعراض نقص فيتامين ب 12: علامة منبهة في أظافرك تحذرك

يلعب B12 دورًا أساسيًا في الجهاز المناعي والجهاز العصبي ،نتشار نقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة هو واحد من بين كل 10 أشخاص تزيد أعمارهم عن 75 عامًا. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بالعلامات المبكرة ، حيث يمكن أن يؤدي النقص طويل الأمد إلى عدد كبير من المشكلات الصحية ، بما في ذلك مشاكل القلب والعصبية الخطيرة. لحسن الحظ ، يمكن عكس الحالة إذا تم اكتشافها مبكرًا. يمكن أن تحذرك علامة حكاية واحدة على أظافرك من أن المستويات منخفضة.

أعراض نقص فيتامين ب 12

يمكن أن تتطور أعراض نقص فيتامين ب 12 ببطء لدى بعض الأفراد ، ولكن مع تفاقم الحالة ، قد تصبح العلامات أكثر وضوحًا عادة ، يعاني الأفراد من التعب والصداع وشحوب الجلد وفقدان الشهية وفقدان الوزن واحمرار اللسان.

أعراض نقص فيتامين ب 12 على الأظافر



وفقًا لما نشره موقع إكسبريس، يمكن أن تظهر علامات انخفاض المستويات أيضًا في أظافرك ،يشرح الجسم الصحي: "يمكن أن ينتج تغير لون صفيحة الظفر عن العديد من النواقص الغذائية.

أظافر البيضاء يمكن أن تكون نتيجة لفقر الدم وقد تشير الأظافر ذات اللون الوردي والأحمر إلى سوء التغذية بالعديد من العناصر الغذائية ونقص الفيتامينات."

يعد وجود أظافر مزرقة في الظهر علامة أخرى على أنك تفتقر إلى B12 وفقًا لحكومة المملكة المتحدة ، يحتاج البالغون إلى 1.5 ميكروغرام من الفيتامين يوميًا.

ينتشر نقص الفيتامينات بشكل خاص بين النباتيين ، حيث يؤثر على حوالي 11 بالمائة من السكان النباتيين كما يزداد انتشار النقص مع تقدم العمر ، حيث يفقد الجسم قدرته على امتصاص فيتامين ب 12.

تشمل الأسباب الأخرى الجراحة ، والتي تعيق قدرة الجسم على تناول العناصر الغذائية الأساسية.

قالت كاثرين كولينز ، من جمعية الحمية البريطانية: "قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين يقعون ضمن النطاق الطبيعي لكنهم يحتاجون إلى المزيد من فيتامين ب 12 ، لكنني أرفض فكرة أنهم بحاجة إلى المزيد."

توصي NHS بمقابلة طبيب عام إذا كنت تعتقد أنك قد تكون ناقصًا في B12.يقول الجسم الصحي: "غالبًا ما يتم تشخيص هذه الحالات بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم".

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟



فقر الدم الخبيث هو سبب شائع لنقص فيتامين ب 12 إنه نتيجة لمهاجمة الجهاز المناعي لخلايا المعدة التي تنتج العامل الداخلي ، وهو بروتين تفرزه خلايا بطانة المعدة.



يرتبط العامل الداخلي بفيتامين ب 12 ، ويؤخذه إلى الأمعاء ليتم امتصاصه يوضح NHS: "الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ولا يتناولون مكملات فيتامين ب 12 أو يأكلون الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 معرضون أيضًا للخطر".

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 12 على سبب الحالة ، ولكن يمكن علاج معظم الأشخاص بسهولة بحقن فيتامين ب 12.