نشرة المرأة والصحة: مكون غذائي يجب تجنبه للحد من ارتفاع ضغط الدم.. تحذير للرجال من فيتامين يزيد خطر الإصابة بالسرطان.. لقاح الإنفلونزا يحمي من 4 أضرار

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

بعد تأكيد الصحة على أهميته.. لقاح الإنفلونزا يحمي من 4 أضرار



أعلنت وزارة الصحة، توافر لقاح الأنفلونزا فى جميع فروع فاكسيرا، للتسيهل على جميع المواطنين الحصول على الجرعة، حيث أنه من أكثر الأمراض انتشارا خلال موسم الشتاء، كما نصحت الفئات الأكثر عرضة للمرض بأخذ الجرعات فى أسرع وقت.

ما هو مرض البهاق وأبرز أنواعه.. فيديو



يعتبر مرض البهاق أحد الأمراض التي تصيب الجلد، وتسبب تغيير لونه إلى الفاتح، ويحتاج مريض البهاق إلى اتباع بعض الإرشادات فور علمه بإصابته به لكي يتجنب زيادة أعراضه.

نوستالجيا .. مش هتتخرس| قصة سد الحنك في مصر وسر اسمها



سد الحنك .. من أشهر أنواع الحلوى المصرية حيث كانت تتمتع بمذاق خاص وساحر مختلف تماما عن باقي الحلويات الشرقية كما أن لاسمها اللطيف قصة طريفة .

لا ينتقل وراثيًا.. استشارى يحذر من علاجات وهمية لـ مرض البهاق| فيديو



يصيب مرض البهاق الجلد ويتسبب في تغير لونه إلى اللون الأبيض الفتح، وهو يعتبر أحد الأمراض المناعية والتي تصيب الجلد، وذلك عبر إصابة الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين وله دور في تلوين الجلد.

مكون غذائي يجب تجنبه للحد من ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم، ينتج عن فرط ضغط الدم في الأوعية الدموية؛ حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وقصور القلب، وهي حالة شائعة يمكن علاجها بتغيير نمط الحياة مثل النظام الغذائي، وممارسة الرياضة بانتظام.

بالفيديو.. ممنوعات يجب على مرضى البهاق تجنبها .. ما هي ؟



التعرض الشديد للتوتر والقلق يمكن أن يزيد من نسبة الإصابة بمرض البهاق، وذلك عبر التأثير على جهاز المناعة والذي بدوره يجعله يهاجم الخلايا الصبغية للجلد.

بالفيديو.. علاجات فعالة للتخلص من مرض البهاق.. البيولوجي والليزر أحدثها

كان يستخدم قديما يستخدم أدوية تقلل من مناعة الجسم لعلاج مرضى البهاق، مثل الكورتيزون، وهي أدوية يمكنها أن تجعل مرضى البهاق أكثر عرضة لأمراض أخرى لعدم وجود مناعة كافية لمقاومة هذه الأمراض.

تحذير للرجال.. فيتامين يزيد خطر الإصابة بالسرطان



حذرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر الإفراط في استهلاك فيتامين هــ من قام بها باحثون في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، أوضحت أن الإفراط فى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

معلومات خاطئة عن مرض البهاق وعلاجاته.. فيديو

مرض البهاق أحد الأمراض المناعية والتي تصيب الجلد، وذلك عبر إصابة الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين والذي له دور كبير في تلوين الجلد.

أسباب تساقط الشعر.. وكيفية علاجه والسيطرة عليه ؟

هناك العديد من الأسباب وراء تساقط الشعر فنجد ان اغلب مشاكل تساقط الشعر ترجع إلى نقص التغذية، أو بسبب نقص بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم، وإن كنت تعاني من تساقط الشعر فعليك بقراءة السطور التالية .