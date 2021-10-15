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رئيس التحرير
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مرأة

تحذير للرجال.. فيتامين يزيد خطر الإصابة بالسرطان

مخاطر الإفراط في
مخاطر الإفراط في فيتامين هـ للرجال

حذرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر الإفراط في استهلاك فيتامين هــ من قام بها باحثون في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، أوضحت أن الإفراط فى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

مخاطر الإفراط في فيتامين هـ للرجال



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه بالرغم ان فيتامين هـ يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعينين، ويقوي دفاع الجسم الطبيعي ضد الأمراض والعدوى (جهاز المناعة)، إلا أن الإفراط فيه قد يكون له تأثير جانبي على المدى البعيد.
 

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أفادت نتائج الدراسة الجديدة، أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية والفيتامينات على المدى الطويل قد تكون خطيرة، وبالأخص فيتامن هـ، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويسعى الباحثون لتحديد التأثير طويل المدى وفيتامين E والسيلينيوم على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال الأصحاء نسبيًا؛ حيث وجد أن السيلينيوم هو عنصر أساسي في العديد من الإنزيمات والبروتينات.

وكان التقرير جزءًا من تجربة الوقاية من السرطان بالسيلينيوم وفيتامين هـ (SELECT)، وهي تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كانت إحدى هاتين المادتين أو كليهما يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا عند تناولها كمكملات غذائية.

 

مخاطر الإفراط في فيتامين هـ للرجال



وتم اختيار  مجموعه تضم 35533 رجلًا من 427 موقعًا للدراسة في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو بين 22 أغسطس 2001 و 24 يونيو 2004، واشتمل التحليل الأساسي على 34887 رجلاً تم توزيعهم عشوائيًا على واحدة من أربع مجموعات علاجية، ووجدوا أن 8752 لتلقي السيلينيوم ؛ 8737، فيتامين هـ؛ 8702 ، كلا الوكلاء، و 8696 دواء وهمي.

وعكس التحليل البيانات النهائية التي جمعتها الدراسة على المشاركين فيها حتى 5 يوليو 2011، وبالمقارنة مع الدواء الوهمي الذي أصيب فيه 529 رجلاً بسرطان البروستاتا ، أصيب 620 رجلاً من مجموعة فيتامين E بسرطان البروستاتا، كما فعل 575 في مجموعة السيلينيوم و 555 في مجموعة السيلينيوم بالإضافة إلى فيتامين هـ.

وكتب الباحثون "بالمقارنة مع الدواء الوهمي، فإن الزيادة المطلقة في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لكل 1000 شخص في العام كانت 1.6 لفيتامين هـ و 0.8 للسيلينيوم و 0.4 للمزيج".

ووجدت التجربة أن مكملات فيتامين إي (400 وحدة دولية / يوم) ارتبطت بزيادة بنسبة 17 في المائة في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال؛ حيث أن تناول المكملات الغذائية بفيتامين هـ يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بـ سرطان البروستاتا بين الرجال الأصحاء.

وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC)، يجب الحصول على كمية فيتامين E التي تحتاجها الجسم عن طريق تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، يحذر مركز DHSC إذا كنت تتناول مكملات فيتامين E بكثرة لتجنب أضرارها .

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