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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب خلعها للحجاب.. رد ناري من سهير رمزي على شائعات إصابتها بالبهاق

الفنانة سهير رمزي
الفنانة سهير رمزي

كشفت الفنانة سهير رمزي، حقيقة إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أنها وضعت كريمات غير صالحة تسببت في تحسس جلدي. 

 

وأضافت سهير رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن ما يتردد من شائعات حولها خلال الفترة الأخيرة؛ أمر غير معقول، متابعة أنها غير مصابة بمرض البهاق كما يتردد. 

 

وتابعت الفنانة سهير رمزي، أنه خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مع ظهور السوشيال ميديا؛ أصبحت الشائعات أمرا عاديا كل يوم، بل كل لحظة، محذرة متابعيها من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف للترند. 

تفاصيل مثيرة عن الحياة الخاصة للفنانة سهير رمزي، نجمة السبعينيات والثمانينيات في السينما المصرية، تنكشف يومًا بعد الآخر، على لسانها، لم تنقصها الجرأة على الإطلاق للبوح بالمزيد من التفاصيل، والرد على الاستفهامات المبهمة في حياتها.

 

تعقيبًا على صورة انتشرت لها على السوشيال ميديا، جاءت آلاف التعليقات التي تساءلت عن إصابة الفنانة سهير رمزي بمرض البهاق بعدما خلعت حجابها الذي تمسكت به لفترة كبيرة.

 

وظهرت سهير رمزي في الصورة، بينما تتضح بقع بيضاء أعلى صدرها، مما تسبب في شك المتابعين بإصابتها بمرض البهاق.


وحسمت الفنانة سهير رمزي الأمر من خلال تصريحاتها في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث قالت إنها لم تُصب إطلاقًا بمرض البهاق، وعن كواليس الصورة قالت إنها استعملت كريم للبشرة منتهي الصلاحية، مما أحدث لها تلك البقع، وأنها تشكر الله على كل حال.

سهير رمزي مرض البهاق اخبار التوك شو تحسس الجلد شريف عامر

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