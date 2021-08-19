لمرضى البهاق.. احرصوا على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

البهاق مرض جلدي ناتج عن نقص الميلانين ، وهو صبغة تعطي الجلد والشعر ألوانهما الطبيعية، يحدث عندما تموت الخلايا المنتجة للميلانين أو تتوقف عن العمل بشكل جيد، تقول بعض الدراسات أن النقص الوراثي والتغذوي يمكن أن يكون أيضًا من الأسباب الرئيسية للحالة.

يمكن أن يصيب البهاق الأشخاص من جميع أنواع البشرة ويظهر على أي جزء من الجسم ، وخاصة الوجه واليدين والرقبة، لا يسبب الكثير من الانزعاج للجلد وهو غير معدي.

ويلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الأشخاص المصابين بالبهاق من خلال تعزيز جهاز المناعة لديهم وتلبية النواقص الغذائية التي يعد خللها الوظيفي من الأسباب الرئيسية للبهاق.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي جيد في تجنب تطور المرض وتعزيز عودة التصبغ ، مما يؤدي إلى لون البشرة الطبيعي، في هذه المقالة ، سنناقش الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها للأشخاص المصابين بالبهاق.

لا توجد أنظمة غذائية خاصة بالبهاق تمت دراستها حتى الآن، ومع ذلك ، نظرًا لأنه اضطراب في المناعة الذاتية يتضمن التفاعل بين الإجهاد التأكسدي والجهاز المناعي ، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يعتبر مفيدًا للأشخاص المصابين بالبهاق.

وتميل جذور الأكسجين الحرة في الجسم إلى تبييض الميلانين في الجلد وتسبب تلفًا للخلايا، تمنع مضادات الأكسدة هذا التفاعل وتحمي الخلايا المنتجة للميلانين وأي ضرر يلحق بالجلد.

كما أن بعض من الفيتامينات المضادة للأكسدة وتشمل فيتامين A، C و E ، في حين تشمل المعادن المضادة للأكسدة الزنك و السيلينيوم ، تشمل العناصر الغذائية الأخرى التي تدعمها الأدلة القصصية البوليفينول وحمض الفوليك والحديد وبيتا كاروتين وفيتامين د والنحاس والبروتينات.