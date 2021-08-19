عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى البهاق.. احرصوا على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

علاج البهاق
علاج البهاق

البهاق مرض جلدي ناتج عن نقص الميلانين ، وهو صبغة تعطي الجلد والشعر ألوانهما الطبيعية، يحدث عندما تموت الخلايا المنتجة للميلانين أو تتوقف عن العمل بشكل جيد، تقول بعض الدراسات أن النقص الوراثي والتغذوي يمكن أن يكون أيضًا من الأسباب الرئيسية للحالة.

 

هل البهاق مرض وراثي؟.. استشاري أمراض جلدية يجيب ويكشف عن طرق علاجه

بعد حديثه عن مرض البهاق .. أبرز المحطات فى حياة رامى جمال

 

يمكن أن يصيب البهاق الأشخاص من جميع أنواع البشرة ويظهر على أي جزء من الجسم ، وخاصة الوجه واليدين والرقبة، لا يسبب الكثير من الانزعاج للجلد وهو غير معدي.

ويلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الأشخاص المصابين بالبهاق من خلال تعزيز جهاز المناعة لديهم وتلبية النواقص الغذائية التي يعد خللها الوظيفي من الأسباب الرئيسية للبهاق.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي جيد في تجنب تطور المرض وتعزيز عودة التصبغ ، مما يؤدي إلى لون البشرة الطبيعي، في هذه المقالة ، سنناقش الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها للأشخاص المصابين بالبهاق.

لا توجد أنظمة غذائية خاصة بالبهاق تمت دراستها حتى الآن، ومع ذلك ، نظرًا لأنه اضطراب في المناعة الذاتية يتضمن التفاعل بين الإجهاد التأكسدي والجهاز المناعي ، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يعتبر مفيدًا للأشخاص المصابين بالبهاق.

وتميل جذور الأكسجين الحرة في الجسم إلى تبييض الميلانين في الجلد وتسبب تلفًا للخلايا، تمنع مضادات الأكسدة هذا التفاعل وتحمي الخلايا المنتجة للميلانين وأي ضرر يلحق بالجلد.

كما أن بعض من الفيتامينات المضادة للأكسدة وتشمل فيتامين A، C و E ، في حين تشمل المعادن المضادة للأكسدة الزنك و السيلينيوم ، تشمل العناصر الغذائية الأخرى التي تدعمها الأدلة القصصية البوليفينول وحمض الفوليك والحديد وبيتا كاروتين وفيتامين د والنحاس والبروتينات.

البهاق أسباب البهاق أعراض البهاق علاج البهاق اكلات للبهاق

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. أول غابة من المنحوتات تحت الماء في العالم.. الصين تنهي رحلتها الاستكشافية على المريخ.. وهذا الدواء يساعد في علاج سرطان الثدي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-8-2021.. والقنوات الناقلة

يوضح حكم أرباح "التيك توك".. "الأزهر" يجيب

سعر و مواصفات تويوتا أفانزا موديل 2021 في السعودية

أخبار العالم|مباحثات أمريكية سعودية بشأن أفغانستان.. وقرار كويتي عاجل حول مصر

فريال أشرف تكشف دور صوت والدتها في حصد الميداليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ