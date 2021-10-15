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مرأة

علاجات فعالة للتخلص من مرض البهاق.. البيولوجي والليزر أحدثها| فيديو

الدكتور ماهر محمود
الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر

كان يستخدم قديما يستخدم أدوية تقلل من مناعة الجسم لعلاج مرضى البهاق، مثل الكورتيزون، وهي أدوية يمكنها أن تجعل مرضى البهاق أكثر عرضة لأمراض أخرى لعدم وجود مناعة كافية لمقاومة هذه الأمراض.

 

علاجات فعالة لمرضى البهاق

 

 

وقال الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، ان العلاجات التي كانت تستخدم قديما لمرضى البهاق كانت تسبب في ضعف المناعة له، مما يجعل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض البسيطة كالبرد والانفلونزا ولكنها تترك أثر كبير عليه .
 

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وأشار محمود، أنه ظهر فيما بعد مجموعة اخرى من العلاجات الفعالة لمرض البهاق، ومن بينها العلاج البيولوجي، وهو علاج يعتمد على استهداف البروتين المسبب لمهاجمة الخلايا المناعية للخلايا الصبغية، ولكنه لا يؤثر على المانعة مطلقا.

وأكد، أنه بالرغم من غلو سعر العلاج البيولوجي لعلاج البهاق، إلا أنه فعالة للغاية في التصدي لانواع البهاق المقاومة كـ البهاق الطرق والمعمم؛ حيث أنه ظهر مؤخرا 7 أنواع من العلاج البيولوجي، ومتوفر منهم الكثير في مصر حاليا.

وأشار، إلى أن العلاج الضوئي أيضا من بين العلاجات القديمة والفعالة لمرض البهاق ولكنه يحتاج من 3 إلى 4 جلسات ليشعر المريض بالفرق، وهو يعتمد على تعريض الجسم كله مريض البهاق لأشعة فوق بنفسجية بطول موجي يحدده الطبيب يقلل من مقاومة جهاز المناعة الخلايا الصبغية وإعادة توازن الميلانين مرة أخرى .

واستكمل محمود، أن العلاج بالليزر أو علاج الإكزيمر ليزر كما يعرف طبيا، هو علاج خلق طفرة كبيرة في التصدي لمرض البهاق، وذلك لأنه دقيق للغاية ليصل إلى المكان المحدد والمصاب بالبهاق ليعمل على جهاز المناعة، ويقوم بتحفيز الخلايا الصبغية لإنتاج الميلانين لتغطية الاماكن المصابة بالبهاق، ومن أبرز مميزاته انه اسرع من العلاج الضوئي .

وإليكم الفيديو للقاء بالكامل ..

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