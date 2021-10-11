كل ما تريد معرفته عن فيتامين ب 12 وأهم مصادره

علامات نقص فيتامين ب 12

فوائد فيتامين ب 12

ما المصادر الشائعة لفيتامين ب 12؟



يعد فيتامين ب 12 عنصرا غذائيا حيويا للجسم لأنه يضمن النمو الصحي لخلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) وتطور الحمض النووي.

كما إنه فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد مع حمض الفوليك على تكوين خلايا الدم الحمراء في أجسامنا والتي تضمن الإمداد السليم بالأكسجين والدورة الدموية".

ومع ذلك، لا يستطيع الجسم تكوين هذه المغذيات الأساسية، وبالتالي يحتاج إلى تعويضه من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية الأخرى.

لكن يعتقد الكثير من الناس أن المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين ١٢ مناسبة فقط لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير نباتي، هل هذا يعني أن النباتيين يجب أن يعتمدوا فقط على المكملات الغذائية للحصول على هذا الفيتامين.

ما المصادر الشائعة لفيتامين ب 12؟

تم العثور على معادن وفيرة من فيتامين ب 12 في التربة عندما يأكل حيوان نباتًا ، فإنه يستهلك التربة الموجودة عليه مباشرة.

كما أنه بمجرد أن يستهلك الشخص تلك اللحوم الحيوانية ، يحصل الشخص بشكل غير مباشر على فيتامين ب 12 من التربة النباتية.

ماذا يحدث إذا لم يحصل الجسم على فيتامين ١٢

إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ١٢ ، فسوف ينتج عنه عدد أقل من كرات الدم الحمراء وإمدادات أقل من الأكسجين.

قد يؤدي نقص الإمداد بالأكسجين إلى مشاكل ضيق التنفس ونقص الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق.

"بمجرد أن نبدأ في تجربة أي من هذه الأعراض ، نتساءل عما إذا كنا نأكل بشكل صحيح ، أو نمارس الرياضة بشكل كافٍ ، أو نفكر في عوامل أخرى مختلفة. لكن في العمق قد تكون المشكلة بسبب نقص فيتامين ب 12 ".

فعندما لا تتشكل كرات الدم الحمراء بالشكل والشكل الصحيحين ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى. على سبيل المثال ، إذا نمت كرات الدم الحمراء بشكل أكبر نسبيًا في نخاع العظام لدينا ، فقد نحصل على حالة تسمى فقر الدم الضخم الأرومات. بكلمات أبسط ، كرات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يحدث فقر الدم عندما يكون عدد كرات الدم الحمراء في جسمك أقل من المعتاد. قال كور: "هذا يعني أن نقص فيتامين ب 12 قد يؤذي أعصابك ويضعف ذاكرتك وإدراكك".

علامات نقص فيتامين ب 12

هناك عوامل عديدة تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12، منها اتباع نظام غذائي نباتي أو كبر السن فوق 50 سنة، واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها.. إليك علامات وأعراض تقص فيتامين ب12 ومصادره.

1. الجلد الشاحب أو اليرقان

غالبًا ما يبدو الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 بوجه شاحب.

2. الضعف والتعب

عندما يكون لديك نقص في فيتامين ب 12 ، فإن جسمك غير قادر على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين بشكل فعال في جميع أنحاء الجسم، هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف.

4. صعوبة وألم فى المشى

يمكن أن يؤثر الضرر الناجم عن نقص فيتامين ب 12 على المدى الطويل وغير المعالج على توازنك ويسبب تغييرات في طريقة المشي والحركة.

5. التهاب اللسان وتقرحات الفم

قد تكون العلامة المبكرة لنقص فيتامين ب 12 احمرار وتورم اللسان وتُعرف هذه الحالة باسم التهاب اللسان.

6. ضيق التنفس والدوخة

يمكن أن يتسبب فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 في شعور بعض الناس بضيق التنفس والدوار ويحدث هذا عندما يكون الجسم غير قادر على نقل ما يكفي من الأكسجين إلى جميع خلاياه.

7. اضطراب الرؤية

أحد أعراض نقص فيتامين ب 12 هو عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها.

8. تغيرات في المزاج

قد تظهر على بعض الأشخاص المصابين بفيتامين B12 علامات مزاج مكتئب أو حالات تتميز بتدهور وظائف المخ ، مثل الخرف.

9. ارتفاع درجة الحرارة

في حالات نادرة جدًا، قد يكون ارتفاع درجة الحرارة أحد أعراض نقص فيتامين ب 12.

.نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائية التعذية منشورا جديدا عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، والذى أوضحت من خلاله أهم مصادر فيتامين ب 12 .

فوائد فيتامين ب 12

1- تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم

يشارك فيتامين ب 12 في تكوين خلايا الدم الحمراء، عندما تكون مستويات فيتامين ب 12 منخفضة للغاية، يتغير إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يتسبب في فقر الدم الضخم الأرومات.

2- منع العيوب الخلقية

تعد مستويات فيتامين ب 12 المناسبة مفتاحًا لحمل صحي، إنها مهمة للوقاية من العيوب الخلقية في الدماغ والحبل الشوكي.

3- الوقاية من هشاشة العظام

قد يلعب فيتامين ب 12 دورًا حيويًا في صحة عظامك، وارتبط انخفاض مستويات هذا الفيتامين في الدم بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4- الحماية من الإصابة بالضمور البقعي

يؤدي الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين ب 12 إلى خفض مستويات الهوموسيستين في الدم، قد يساعد هذا في منع تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

5- يحسن المزاج

فيتامين ب 12 ضروري لإنتاج مادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية مسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، قد تساعد مكملات فيتامين ب 12 في تحسين الحالة المزاجية للأشخاص الذين يعانون من نقص موجود.

6- تحسين الذاكرة

قد يساعد فيتامين ب 12 في منع ضمور الدماغ وفقدان الذاكرة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستنتاج ما إذا كان تناول هذا الفيتامين يمكن أن يحسن الذاكرة لدى أولئك الذين ليس لديهم نقص.

7- تعزيز صحة القلب

يمكن أن يقلل فيتامين ب 12 من حمض الهوموسيستين في الدم، وهو نوع من الأحماض الأمينية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.، ولكن لا تدعم الأبحاث حاليًا الادعاء بأن فيتامين ب 12 يقلل من هذه المخاطر.