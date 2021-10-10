يساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.. فوائد وأضرار فيتامين هـ على الصحة.. والأطعمة التي تحتوي عليه

أضرار فيتامين هـ

فوائد فيتامين هـ

أطعمة تحتوي على فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة التي تذوب بالدهون في العديد من الأطعمة، يدعم فيتامين E جهاز المناعة ، ويساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ، ويلعب دورًا في التعبير الجيني وإشارات الخلايا.



هناك ثمانية أشكال طبيعية لفيتامين E ، وألفا توكوفيرول هو النوع الذي يستخدمه الجسم بشكل أساسي.



كشف موقع medical news today ،عن الفوائد الصحية المحددة لفيتامين هـ

فوائد فيتامين هـ

يعمل فيتامين (هـ) كمضاد للأكسدة ، فهو يساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة ، والجذور الحرة عبارة عن جزيئات يتم إنشاؤها كجزء طبيعي من عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن تسبب الضرر والمرض وتساهم في عملية الشيخوخة ،بالإضافة إلى ذلك ، فيتامين (هـ) مهم لوظيفة المناعة والتعبير الجيني وإشارات الخلية. يساعد على توسيع الأوعية الدموية ومنع التخثر المفرط.

مرض القلب التاجي

تشير دراسات مختلفة إلى أن فيتامين E يمكن أن يساعد في منع أو تأخير أمراض القلب التاجية (CHD) ، وتشير الأبحاث في المختبر إلى أن فيتامين (هـ) يثبط تكوين كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وبالتالي قد يساعد في منع تجلط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، تربط العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تناول فيتامين هـ ،ومع ذلك ، فإن بعض التجارب السريرية العشوائية تلقي بظلال من الشك على قدرة مكملات فيتامين E على المساعدة في الوقاية من أمراض الشرايين التاجية.



بشكل عام ، لاحظت المعاهد الوطنية للصحة ، وتحديد ما إذا كانت مكملات فيتامين (هـ) مفيدة للأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية ، سيتطلب دراسات موسعة تشمل المشاركين الأصغر سنًا.



اضطرابات العين

قد يساعد فيتامين E في منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر، في المعاهد الوطنية للصحة الاستشهاد أدلة على أن تناول فيتامين E مع الزنك و النحاس ، وغيره من مضادات الأكسدة قد يؤدي الى ابطاء تطور المرض في الأشخاص الذين يعانون من مخاطر عالية من شكل متقدم ،ومع ذلك ، فهم يقرون بأن الأدلة الداعمة لاستخدام فيتامين (هـ) لعلاج اضطرابات العين أو الوقاية منها غير متسقة.

أضرار فيتامين هـ

يعد فيتامين هـ من الفيتامينات شائعة الاستخدام لعلاج العديد من المشكلات الصحية ولكن عند اخذه بكميات كبيرة فإنه يعرض الجسم للعديد من الاثار الجانبية .

وطبقا لما جاء فى موقع " webmd" يعتبر فيتامين هـ آمنًا لمعظم الأشخاص الأصحاء عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات أقل من 1000 مجم يوميًا حيث ترتفع مخاطر الآثار الجانبية عندما تزداد الجرعات .



يمكن أن تشمل الآثار الجانبية تشنجات المعدة ، والتعب ، والضعف ، والصداع ، وعدم وضوح الرؤية ، والطفح الجلدي ، والكدمات والنزيف والغثيان ، والإسهال فى حال تناوله عن طريق الفم بجرعات أكبر من 1000 مجم يوميًا.

عند وضعه على الجلد: فيتامين هـ آمن على الأرجح لمعظم الأشخاص الأصحاء عند وضعه على الجلد. على الرغم من ندرته ، فإن تطبيق فيتامين هـ على الجلد قد يتسبب في حكة وتورم لدى بعض الأشخاص.



عند الاستنشاق: من المحتمل أن يكون فيتامين هـ غير آمن عند استنشاقه. تم ربط استخدام السجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات vaping التي تحتوي على فيتامين E مثل أسيتات فيتامين E بإصابة رئوية خطيرة لدى بعض الأشخاص.

الحمل : عند استخدامه بالكمية اليومية الموصى بها ، يكون فيتامين هـ آمنًا للحوامل، لا تأخذيه خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل دون التحدث مع الطبيب خلال أواخر الحمل ، يبلغ الحد الأقصى للكمية الموصى بها من فيتامين هـ 1000 مجم في النساء الأكبر من 18 عامًا.

الرضاعة الطبيعية : فيتامين هـ آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات يومية موصى بها أثناء الرضاعة الطبيعية فالحد الاقصى 1000 مجم في النساء المرضعات الأكبر من 18 عامًا ومن المحتمل أن يكون فيتامين (هـ) غير آمن عند تناوله بجرعات أكبر من الكمية القصوى .

الرضع والأطفال : فيتامين هـ آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم بشكل مناسب، وهي 300 وحدة دولية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-3 سنوات ، و 450 وحدة دولية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات ، و 900 وحدة دولية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 عامًا. ، و 1200 وحدة دولية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا. فيتامين E ألفا توكوفيرول، هو غير آمن عند إعطائه عن طريق الوريد (عن طريق الوريد) للأطفال بجرعات عالية أو عند تناول فيتامين E عن طريق الفم بجرعات أكبر من الحدود القصوى اليومية.

إجراء لفتح وعاء دموي مسدود أو ضيق قسطرة : تجنب تناول مكملات فيتامين هـ أو فيتامينات أخرى مضادة للأكسدة (بيتا كاروتين ، وفيتامين ج) مباشرة قبل وبعد عملية الرأب الوعائي دون إشراف من أخصائي الرعاية الصحية. يبدو أن هذه الفيتامينات تتداخل مع الشفاء المناسب.



اضطرابات النزيف : قد يؤدي فيتامين (هـ) إلى تفاقم اضطرابات النزيف. إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف ، فتجنب تناول مكملات فيتامين هـ.

داء السكري: قد يزيد فيتامين (هـ) من خطر الإصابة بفشل القلب لدى مرضى السكري. يجب على مرضى السكري تجنب تناول جرعات من فيتامين هـ أكبر من 400 وحدة دولية يوميًا.



سرطان الرأس والعنق : لا تتناول مكملات فيتامين هـ بجرعات تزيد عن 400 وحدة دولية يوميًا. قد يزيد فيتامين (هـ) من فرصة عودة السرطان.

أمراض الكبد : يمكن أن يؤدي تناول فيتامين (هـ) لمدة عامين أو أكثر إلى تفاقم مقاومة الأنسولين عند إعطائه لمرض الكبد يسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).



النوبة القلبية : قد يزيد فيتامين (هـ) من خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بنوبة قلبية. يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية تجنب تناول جرعات من فيتامين هـ أكبر من 400 وحدة دولية يوميًا.

ضعف وهشاشة العظام هشاشة العظام: يستخدم المصابون بهشاشة العظام التمارين الرياضية أحيانًا لتحسين قوة العظام. قد تؤدي ممارسة الرياضة وتناول جرعات عالية من فيتامين هـ وفيتامين ج إلى تقليل فوائد التمارين الرياضية على قوة العظام.

سرطان البروستاتا : هناك قلق من أن تناول فيتامين هـ قد يزيد من فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا، ومن الناحية النظرية ، قد يؤدي تناول مكملات فيتامين هـ إلى تفاقم سرطان البروستاتا لدى الرجال المصابين به بالفعل.



حالة العين الموروثة التي تسبب ضعف الرؤية الليلية وفقدان الرؤية الجانبية (التهاب الشبكية الصباغي): All-rac-alpha-tocopherol (فيتامين E الاصطناعي) 400 وحدة دولية يسرع فقدان البصر لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الشبكية الصباغي، إذا كنت تعاني من هذه الحالة ، فمن الأفضل تجنب مكملات فيتامين هـ.

السكتة الدماغية : قد يزيد فيتامين (هـ) من خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من السكتة الدماغية عليهم تجنب تناول جرعات من فيتامين E أكبر من 400 وحدة دولية يوميًا.

الجراحة : قد يزيد فيتامين E من خطر النزيف أثناء الجراحة وبعدها. توقف عن استخدام فيتامين هـ قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.

مستويات منخفضة من فيتامين ك : قد يؤدي فيتامين هـ إلى تفاقم مشاكل التخثر لدى الأشخاص الذين تكون مستويات فيتامين ك منخفضة للغاية لديهم.

أطعمة تحتوي على فيتامين هـ

يعد فيتامين هـ من الفيتامينات المهمة جدا لصحة الجسم خاصة أنه يلعب دورا فى الوقاية من السرطان وأمراض القلب والبشرة والشعر وغنى بمضادات الاكسدة مما يحتم علينا تناول الاطعمة الغنية به لكن بكميات معتدلة حتى لا تحدث مضاعفات بسبب الافراط فيه.

إليكم قائمة بأهم الأطعمة الطبيعية المحتوية على فيتامين هـ وفقا لما ذكره موقع verywellfit .

اللوز

اللوز مصدر ممتاز لفيتامين هـ ، إلى جانب فيتامينات ب المركب والبوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، أونصة واحدة أي حوالي 23 حبة تحتوي على أكثر من 7 ملليجرام من فيتامين هـ ، وهو ما يمثل نصف ما تحتاجه طوال اليوم.

البروكلي

البروكلي مليء بجميع أنواع العناصر الغذائية بما في ذلك الفيتامينات A و K و C والكالسيوم ومضادات الأكسدة وقليلة السعرات الحرارية، كوب واحد من البروكلي النيء يحتوي على 0.7 ملليجرام من فيتامين هـ.

يساعد تناول الفواكه والخضروات المحتوية على فيتامين هـ مع بعض الدهون جسمك على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ضع في اعتبارك إضافة القليل من الزبدة أو الجبن أو زيت الزيتون أو المكسرات المفرومة إلى البروكلي.

زيت الكانولا

زيت الكانولا هو زيت نباتي متعدد الاستخدامات وهو مصدر جيد للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأوميجا 3 وفيتامين هـ، ملعقة كبيرة تحتوي على حوالي 2.5 ملليجرام من فيتامين هـ، زيت الكانولا جيد للطبخ أو كأساس لتوابل السلطة.

