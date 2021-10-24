قبل كلاسيكو الأرض.. انسو فاتي يتفوق على جونيور فينسيوس

يستضيف عصر اليوم الأحد فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسيقام اللقاء على ملعب كامب نو معقل برشلونة، في الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.



صدى البلد يرصد أرقام الثنائى انسو فاتي نجم برشلونة وجونيور فينسيوس مهاجم ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض.

انسو فاتي

شارك انسو فاتي فى ٣٤ مباراة بقميص برشلونة الإسباني

سجل إنسو فاتي ١٢ هدفا فى شباك المنافسين.

أحرز انسو فاتي سجل هدفا فى مرمى ريال مدريد

جونيور فينسيوس

خاض جونيور فينسيوس بقميص فريق ريال مدريد ٩٠ مباراة

احرز جونيور فينسيوس بقميص الفريق الملكي ١٢ هدفا

جونيور فينسيوس سجل هدفا فى مرمى برشلونة الإسباني

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - إيدير ميلتاو - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو جوس - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

يدخل برشلونة اللقاء بحثا عن الفوز من أجل فك عقدة ملعبه، بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 لقاءات بالكلاسيكو على كامب نو، وأيضا من أجل تخطي ريال مدريد في جدول الترتيب.

كما يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز أيضا واستعادة صدارة الدوري، بالإضافة إلى توسيع الفارق بينه وبين الغريم الكتالوني.

التقى الفريقان مرتين بالدوري في الموسم الماضي، فاز ريال مدريد في لقاء الدور الأول 3-1، وعاد ليكرر فوزه بلقاء الدور الثاني 2-1.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يأتى برشلونة في المركز السابع برصيد 15، وكل منهما لعب 8 لقاءات فقط.