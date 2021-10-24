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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مان يونايتد ضد ليفربول.. 30 دقيقة| خروج اضطراري لنجم الريدز ورفقاء رونالدو يبحثون عن هدف

صدى البلد

حافظ ليفربول على تقدمه على مضيفه مانشستر يونايتد مع حلول الدقيقة 30، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ومع الدقيقة 3 من عمر اللقاء برونو فيرنانديز استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ورد ليفربول مع الدقيقة 5 بالهدف بعدما استلم صلاح الكرة بين مدافعي يونايتد ثم مرر الكرة لنابي كيتا المنطلق داخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس دي خيا ثم سدد الكرة على يسار الحارس بسهولة في الشباك.

وحاول صلاح تعزيز تقدم ليفربول بالدقيقة 8، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

وجاء هدف ليفربول الثاني بعد عدة تمريرات بين لاعبي ليفربول وصلت الكرة لترينت أرنولد داخل منطقة الجزاء جهة اليمين الذي أرسل تمريرة عرضية حولها ديوجو جوتا بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني في الشباك.

توقف اللعب بسبب إصابة اللاعب جيمس ميلنر بشد عضلي ونزولا لطاقم الطبي لإسعافه بالدقيقة 25 قبل أن يخرج وينزل جونز بدلا منه.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلا المركز السادس برصيد 14 نقطة (فاز ففي 4، تعادل في 2 وخسر في مثلهما)، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 18 نقطة (فاز في 5 وتعادل في 3).
 

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