منسقة الأمم المتحدة: على المصريين أن يفخروا بمشاركتهم في كتابة ديباجة ميثاق المنظمة

قدمت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر بالتهنئة لكافة الشعوب، بمناسبة ذكرى مرور 76 عاماً على تأسيس الامم المتحدة، قائلة : "كل عام وكل الشعوب بخير .. فميثاق الامم المتحدة يبدأ بكلمة " نحن الشعوب " ولذا فإن التهنئة واجبة لكافة شعوب العالم".

وأضافت إيلينا بانوفا في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "ON"، قائلة: "هذا يوماً مهماً لنحو 100 مليون مصري ومهم لاكثر من 100 دولة فهي أكبر منظمة تعددية في العالم ".

وتابعت المنسق المقيم للأمم المتحدة أن مصر من ضمن مؤسسي منظمة الامم المتحدة حيث أن حين تدشينها لم يكن سوى 51 دولة فقط قاموا بتأسيسها في سان فرانسيسكو، حيث إجتمعت الدول في عام 1945 وكانت مصر مشاركة في التاسيس عبر وفد رفيع المستوى، بحضور محمد حسنين هيكل، ووقعت على ميثاق المنظمة .

وأوضحت إيلينا بانوفا أن المصريين شاركوا ايضاً في كتابة الديباجة الخاصة بالميثاق قائلة : " عليكم كمصريين أن تشعروا بالفخر كونكم شاركتكم في صياغة ديباجة الامم المتحدة ".