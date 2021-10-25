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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسقة الأمم المتحدة: على المصريين أن يفخروا بمشاركتهم في كتابة ديباجة ميثاق المنظمة

إيلينا بانوفا المنسق
إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر

قدمت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر بالتهنئة لكافة الشعوب، بمناسبة ذكرى مرور 76 عاماً على تأسيس الامم المتحدة، قائلة : "كل عام وكل الشعوب بخير .. فميثاق الامم المتحدة يبدأ بكلمة " نحن الشعوب " ولذا فإن التهنئة واجبة لكافة شعوب العالم". 

وأضافت إيلينا بانوفا في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية "ON"، قائلة: "هذا يوماً مهماً لنحو 100 مليون  مصري ومهم لاكثر من 100 دولة فهي أكبر منظمة تعددية  في العالم  ".

وتابعت المنسق المقيم للأمم المتحدة أن مصر من ضمن مؤسسي منظمة الامم المتحدة حيث أن حين تدشينها لم يكن سوى 51 دولة فقط قاموا بتأسيسها في سان فرانسيسكو، حيث  إجتمعت الدول في عام 1945 وكانت مصر مشاركة  في التاسيس عبر وفد رفيع المستوى، بحضور محمد حسنين هيكل، ووقعت على ميثاق المنظمة .

 وأوضحت إيلينا بانوفا أن المصريين شاركوا ايضاً في كتابة  الديباجة الخاصة بالميثاق  قائلة : " عليكم  كمصريين أن تشعروا بالفخر كونكم شاركتكم في صياغة  ديباجة الامم المتحدة ".

منسقة الأمم المتحدة ديباجة ميثاق المنظمة إيلينا بانوفا تأسيس الامم المتحدة منظمة تعددية

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