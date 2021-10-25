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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أعراض جديدة احذر منها.. أضرار قاتلة لفيروس كورونا في مكان غير متوقع

فيروس كورونا تحت
فيروس كورونا تحت المجهر

توصلت دراسة جديدة إلى أن كوفيد-19 يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية في الدماغ ، مما يؤدي إلى إتلاف الوظيفة الإدراكية.

 

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، كشفت الدراسة ، التي أجراها علماء من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ، أن كوفيد -19 يمكن أن يقتل خلايا المخ المعروفة باسم الخلايا البطانية.

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وجدت الدراسات سابقًا  أن ما يصل إلى 84 % من مرضى كوفيد -19 يعانون من أعراض عصبية، وفقدان حاسة الشم ، ونوبات صرع ، وسكتات دماغية ، وفقدان للوعي ، وارتباك.

 

مما جعل الباحثة ييلينا دزهافوفا لدراسة كيف يعاني مرضى كوفيد-19 من فقدان الذاكرة، حتى بعد أشهر من الإصابة بالفيروس، وأجريت الدراسة عن طريق مسح أدمغة الأشخاص الذين ماتوا بسبب كوفيد-19.

 

وأظهرت نتائج البحث أن الأوعية الخيطية في الدماغ ، وهي خلية ميتة لا تسمح بتدفق الدم ، تعد علامة على ضعف الإدراك ، ولها عدد من المخاطر الطبية ، بما في ذلك السكتات الدماغية الدقيقة.

 


وتقول وفقا للدراسة، "لقد رأينا أنه في حالة دراسة الفيروس على حيوان الهامستر، طور الفيروس سلالات جديدة من كوفيد-19، ويبدو أن هذه الظاهرة قابلة للتطبيق أيضا على البشر".

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