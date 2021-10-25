التموين: نطرح 7000 طبق بيض يوميًا في المجمعات الاستهلاكية

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن بعد شكاوى المواطنين من غلاء سعر طبق البيض، تدخلت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة، واتحاد منتجي الدواجن، والشركة القابضة، حيث تم الاتفاق على طرح 7000 طبق بيض يومياً في المجمعات الاستهلاكية، ومن خلال 1300 منفذ.

وأضاف عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن بعد نشر هذا الخبر أمس، أصبح هناك ترحيب بالأسعار، وإقبال شديد من قبل المواطنين لشراء البيض، حيث طرحت المجمعات الاستهلاكية طبق البيض بسعر 49 جنيهاً.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن تم ضخ كميات كبيرة من أطباق البيض في كافة المنافذ سواء الشرقية أو الغربية، وبسعر موحد وهو 49 جنيهاً.

وأشار عبد المنعم إلى دور وزارة التموين من خلال إدارة الكوارث، حيث تدخلت سريعاً لحل أزمة غلاء أسعار أطباق البيض، وطرحت كيات كبيرة من أطباق البيض وبسعر مناسب للمواطنين.