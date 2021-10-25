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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تلغي إجراءات الحجر الصحي للزائرين المطعمين بالكامل ضد "كورونا"

كورونا
كورونا

قررت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء إجراءات الحجر الصحي المفروضة على المسافرين الأجانب القادمين إلى البلاد والذين تم تطعيمهم بالكامل اعتبارا من اليوم .

وذكرت وزارة الصحة الهندية - في بيان نقلته صحيفة "الهندوستان تايمز" - أن القرار الجديد يشمل المسافرين القادمين ممن لديهم شهادات تطعيم بلقاحات كورونا معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وذلك في ضوء زيادة جرعات التطعيم في جميع أنحاء العالم والطبيعة المتغيرة للوباء، حيث تمت مراجعة الإرشادات الحالية للوافدين الدوليين إلى الهند.

وأضافت أنه سيتم اتباع الإرشادات الجديدة للمسافرين القادمين إلى الهند من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ونيبال وبيلاروسيا ولبنان وأرمينيا وأوكرانيا وبلجيكا والمجر وصربيا، كما سيتم اتباع إجراءات إضافية للمسافرين القادمين إلى الهند من الدول المعرضة للخطر، والتي تشمل جنوب إفريقيا والبرازيل وبنجلاديش وبوتسوانا والصين وموريشيوس ونيوزيلندا وزيمبابوي.

وأوضحت أن التقرير السلبي للفحص الطبي (PCR) يعد إلزاميا لجميع الركاب الدوليين القادمين إلى الهند، مشيرة إلى أن جميع شركات الطيران عليها أيضا التحقق من تقرير اختبار كورونا قبل صعود المسافرين الأجانب إلى طائراتها.
 

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