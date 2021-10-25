بعد ارتفاع أسعار الغاز.. مطلب برلماني لوضع خطة للنهوض بالقطاع واستقراره

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاستثمار في الطاقة بات هو الحل الأمثل بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز عالميا ، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح في استغلال الموارد الطبيعية التي حباها الله بها لتنمية هذا القطاع الحيوي والمهم ، من خلال تعاقدات التنقيب واستخراج الغاز والنفط وكافة أوجه الاستثمار في القطاع.

وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أننا بالرغم مما تحقق من نجاحات إلا أن العالم يمر بفترة ارتفاع كبيرة في أسعار الغاز وان هذا يعد ميزه للدول المصدرة، لكن يتطلب من الحكومة أن تعد خطة من جانبين الأولى في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الغاز والبترول بجذب استثمارات جديدة وتسريع وتيرة الاكتشافات في الحقول البترولية المختلفة.



وكذلك خطة خدمية للتخفيف من حدة زيادة الأسعار المرتقبة فزيادة أسعار مصادر الطاقة سترفع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي وخاصة خدمات النقل، وكذلك زيادة في التكاليف التي سيرحّلها الصناع والتجار على عاتق المستهلك، ولابد من خطة حكومية لترشيد الاستهلاك لضمان عدم ارتفاع الأسعار تأثرا بأسعار الطاقة.

يذكر ان أسعار الغاز قد وصلت لأعلى مستوى لها حيث زاد سعر الغاز الطبيعي إلى أكثر من 300 بالمائة منذ بداية العام الجاري 2021. وارتفع معدل سعر برميل النفط مؤخرا إلى أكثر من 85 دولارا بعدما كان فب حدود 45 دولارا أوائل هذه السنة.