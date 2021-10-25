مران الزمالك .. فقرة بدنية خفيفة للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب دار الوقود بالتجمع الخامس استعدادا للقاء إنبي.



وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال وقام الجهاز الفني بتخفيف الحمل التدريبي قبل مباراة الغد.



ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها في الثامنة مساء غدا الثلاثاء باستاد بتروسبورت .



وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.