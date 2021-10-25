بعد قرار الرئيس.. برلماني: مصر تودع حالة الطوارئ وتتجه إلى الجمهورية الجديدة

قال النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات يعكس مدى الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية، مؤكدا أن هذا القرار جاء نتيجة تضحيات كبيرة من شهدائنا الأبطال، وهي خطوة إيجابية كبيرة في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد النائب خالد أبو نحول أن هذا القرار هو قرار تاريخي لرئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. قرار يعني تحقيق الانتصار والنجاح في الوصول ببلادنا إلى الأمن والاستقرار .. قرار يعني المضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، وسوف تترتب عليه نتائج كبرى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.



وتوجه النائب خالد أبو نحول، بالتحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالي، كما يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.





وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .



وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.



ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه